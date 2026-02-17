Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că sunt necesare măsuri legislative clare pentru protejarea personalului medical, după cazul de agresiune asupra unui medic de la UPU Târgu Jiu. Rogobete susține că astfel de fapte ar trebui încadrate la ultraj și sancționate mai dur, subliniind că violențele din spitale au devenit o problemă reală a sistemului sanitar.

Rogobete propune încadrarea agresiunilor asupra cadrelor medicale la ultraj, după atacul de la UPU Târgu Jiu - Profimedia

"Am discutat inclusiv cu doamna preşedinte Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, şi încercăm nu doar să venim cu sfaturi, sigur, vă daţi seama că îmi este foarte greu să dau un sfat cuiva să nu agreseze un medic într-un spital. Mi se pare noaptea minţii ca în anul 2026 ministrul Sănătăţii să vină la televizor şi să spună oamenilor 'vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii', dar este realitatea pe care o trăim, din păcate şi atunci cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate uşor şi care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în faţa legii", a declarat Alexandru Rogobete marţi cu referire la cazul de la Târgu Jiu.

În opinia ministrului Sănătăţii, agresiunile asupra medicilor pot fi incluse în sfera ultrajului.

Ministrul Rogobete a participat la lansarea campaniei educaţionale "Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă", derulată de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.

Articolul continuă după reclamă

Amintim că două persoane au fost reținute pentru ultraj după ce, luni, au agresat un medic din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu. Informația a fost confirmată de reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰