Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 18 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 18 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 13:55
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 18 februarie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 18 februarie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 67.512 dolari sau 56.980 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.332 dolari sau 57.672 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 67.055 dolari sau 56.902 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pret bitcoin astazi pret bitcoin bitcoin
Înapoi la Homepage
“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
&#8220;Plătesc ca să concurez pentru România!&#8221; Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii
LIVE TEXT. Vremea extremă provoacă zeci de dezastre! O femeie a născut acasă, fără medic, iar un taximetrist a fost găsit mort
LIVE TEXT. Vremea extremă provoacă zeci de dezastre! O femeie a născut acasă, fără medic, iar un taximetrist a fost găsit mort
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri economice » Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 18 februarie 2026