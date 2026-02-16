Ministrul Sănătăţii: Veniturile angajaţilor din sistem nu vor fi reduse cu 10%, ar fi însemnat un nou exod

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaților din sistem nu vor fi reduse cu 10%, pentru că acest lucru ar fi dus la demotivare și la un nou exod al personalului. Cu toate acestea, ministrul apreciază că este nevoie de o reformă profundă în sistem și explică cum crede că ar trebui să fie aceasta realizată.

"Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţǎ nu vor fi reduse cu 10%. Am susţinut această poziţie pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esenţială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimişti, fizioterapeuţi, până la personal tehnic şi administrativ – toţi susţin funcţionarea zilnică a sistemului", a scris, luni, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, o reducere brută şi liniarǎ a veniturilor "ar fi însemnat nu doar demotivare şi scăderea încrederii, ci şi un nou exod al acestora din sistem".

"Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puţine pentru spitale, tratamente şi investiţii. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii. În acelaşi timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Ştiu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum", a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, reforma corectǎ înseamnă:

– criterii reale de performanţă corelate cu activitatea şi complexitatea cazurilor;

– reorganizarea sistemului de gărzi;

– reclasificarea spitalelor;

– reducerea risipei şi transparenţă totală în cheltuirea fondurilor.

Mesajul lui Rogobete pentru presonalul medical

"Economiile se fac din eficienţă şi ordine, nu din tăieri aplicate uniform", a mai transmis ministrul.

Acesta a adresat un mesaj direct personalului medical: "am încredere în profesionalismul şi dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil şi mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi".

Un alt mesaj a transmis Rogobete pacienţilor: "Fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn şi mai sigur, în care să nu simţiţi că deranjaţi atunci când aveţi nevoie de ajutor".

Reformă reală în sănătate, nu "măsuri contabile"

"Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reaşezăm pe principii de responsabilitate, performanţă şi respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile. Îi mulţumesc domnului preşedinte Sorin Grindeanu pentru susţinere, precum şi liderilor coaliţiei, pentru că au înţeles specificul sănătăţii şi au acceptat această poziţie", şi-a încheiat Rogobete mesajul.

Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stabilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale.

