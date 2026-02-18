Antena Meniu Search
19 februarie, Sfinţii Apostoli Arhip şi Filimon şi Sfânta Apfia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 19 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Apostoli Arhip şi Filimon şi Sfânta Apfia, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 13:39
Sfinţii Apostoli Arhip şi Filimon şi Sfânta Apfia sunt prăznuiţi pe 19 februarie - Profimedia

Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa, Sfânta Apfia, au trăit în vremea Împăratului Nero. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Arhip a fost episcop în Cetatea Colose, din Frigia. Sfântul Filimon a fost convertit la creştinism de Sfântul Apostol Pavel şi în casa lui se adunau creştinii pentru a participa la rugăciunea comună. Sfânta Apfia, soţia lui Filimon, rânduia biserica din casa ei.

Când păgânii din Colose au serbat-o pe zeiţa Artemida, Arhip, Filimon şi Apfia au fost prinşi în biserică de păgâni şi au fost duşi înaintea ighemonului Artocles. Arhip refuză să jertfească idolilor, fapt pentru care va fi îngropat până la brâu şi ucis cu pietre. Sfinţii Filimon şi Apfia, fiind supuşi la multe chinuri, s-au săvârşit muceniceşte.

