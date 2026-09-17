Medicul Liviu Bălulescu, dat afară de la clinica unde lucra, este acum cercetat şi de Colegiul Medicilor pentru declaraţiile sale în care numea cancerul o simplă bătătură iar pe colegii săi oncologi "criminali". Colegiul Medicilor s-a autosesizat şi a pornit ancheta disciplinară în urma investigaţiei Observator "Diagnostic: profit!".

Observator a urmărit îndeaproape activitatea medicului în cauză şi a vorbit cu pacienţi de-ai săi. În fața clinicii ImunoMedica, o clădire uriaşă, cu o suprafaţă de peste 3000 de metri pătraţi, ne-am întâlnit cu un cuplu de români din Spania. Bărbatul e diagnosticat cu leucemie şi are metastaze. A refuzat chimioterapia şi a ales, în locul ei, un protocol pe care i l-a arătat soţia, cu câteva zile înainte să ajungă în Bucureşti. "Am sunat la Imunomedica şi le-am spus ce pot să fac. L-am ales pe Liviu Bălulescu. Aici este protocolul pe care îl ia, ia uitaţi-vă! Ne-am luat bilet la avion. Prima dată am făcut analizele şi l-a pus pe tratament perfuzabil. Făcea între 5-7 ore de perfuzii pe zi. Curcumină, vit C, albastru de metilen, neuroforte, foarte multe. Am făcut 13 zile consecutiv. Plăteam pe zi în jur de 1500-1700 de lei", spune o femeie. Fac naveta special pentru un singur om - Liviu Bălulescu.

Am intrat şi la doctorul Liviu Bălulescu în cabinet. În câteva minute înțelegem de ce e plin holul. Vorbește ca un om care deține un adevăr cunoscut de cei initiati. "Tu nu eşti în stare să produci boala, corpul nu e capabil. nu are legătură cu ce îţi spune doctorul. te duci la o proastă d-asta (n.red. - medic oncolog) şi îţi spune că ai cancer. Când tu de fapt ai făcut o bătătură", spune Liviu Bălulescu. O bătătură. Așa numește un medic un cancer. La ImunoMedica, Liviu Bălulescu era prezentat oficial ca medic de medicină generală, cu o facultate terminată în 1997. Pe uşa cabinetului avea eticheta medicină integrativă. În aceeași clinică există însă și medici specialiști în oncologie. Despre colegii lui, Bălulescu spune: "Ăştia sunt mai criminali decât bancherii. (n.r. - oncologii). Eu lucrez altfel. Fii atentă cum lucrez. Trebuie să îşi spele sângele. îţi dau eu o listă. Sunt şi perfuzii. Îţi dau o listă de peptide. Iţi dau o listă de substanţe pe care le ai doar aici".

Avem cea mai mare mortalitate evitabilă din toată Uniunea Europeană

"Care este riscul? Foarte simplu: insufieciente hepato renala, faptul ca produsele necunsocut pot interactiona cu produsele noastre, care sunt extrem de toxice, care duc in final la insuficineta ficatului sau a rinichiului si a imposibilitatii adminstrarii unui tratament oncologic. Am avut pacientă tânără, educată, informată. Nu vă spun cu ce a ascoitat tratamentul nostru, dar a stat două luni pe buza transpalntului hepatic, adică ficatul a cedat completat. Doar Dumnezeu a salvat-o", a declarat Dan Jinga, medic specialist oncologie. Un bolnav de cancer din România așteaptă, în medie, peste 1.000 de zile, mai bine de trei ani, până când un medicament nou, aprobat în Europa, ajunge la el. Din 168 de medicamente inovatoare aprobate european între 2021 și 2024, la noi erau compensate 28. În oncologie, România decontează doar 20% dintre medicamente, față de 51% media UE. Suntem ultimii la screening. Avem cea mai mare mortalitate evitabilă din toată Uniunea.

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Întreaga serie de investigaţii Diagnostic: profit!