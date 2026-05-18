De la 1 iunie, prima zi de concediu medical va fi plătită doar pentru anumite categorii de angajați. Anunțul vine după valul de controverse stârnit de varianta inițială a legii, în care salariaţii îşi pierdeau indemnizaţia în prima zi.

Concediul medical va fi plătit încă din prima zi pentru pacienții cu boli cronice, cei aflați în programele naționale de sănătate, cei care au nevoie de internare de o zi pentru anumite investigații sau analize, dar și cei care au cu adevărat urgențe.

După lungi dezbateri, s-a luat decizia ca acești pacienți să fie exceptați de la lege, pentru că au fost situații în care angajații au avut de ales între a merge la muncă bolnavi sau a merge la medic.

În cazul celorlalte concedii medicale, se va scădea o zi de la plata acestora, indiferent că sunt acordate pentru un episod de boală sau pentru complicații apărute în urma acesteia, indiferent de numărul de certificate medicale eliberate de medic, dacă perioada este fără întrerupere.

Articolul continuă după reclamă

De exemplu, dacă un angajat primește trei zile de concediu medical pentru o boală, nu se vindecă, iar mai apoi medicul de familie îi prelungește concediul medical, vorbim deja despre două certificate medicale. Dacă perioada este fără întrerupere, se va scădea doar o zi de la plată.

Sunt exceptați de la regulă însă pacienții oncologici și cei aflați în concedii de maternitate.

Acordarea concediilor medicale a devenit mult mai strictă încă de anul trecut, când autoritățile au constatat că mult prea mulți angajați beneficiau de zile libere folosind aceste concedii medicale și, culmea, toți se îmbolnăveau spre sfârșit de săptămână, joi și vineri. Numai într-un singur an, în 2024, de exemplu, au fost acordate peste 2,2 milioane de concedii medicale, iar după ce Ministerul Sănătății a început controalele în cabinetele medicilor de familie, numărul acestora a scăzut cu 200.000 în doar trei luni.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰