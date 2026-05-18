Video Excepții la legea concediului medical de la 1 iunie. Cine beneficiază de plata primei zile

De la 1 iunie, prima zi de concediu medical va fi plătită doar pentru anumite categorii de angajați. Anunțul vine după valul de controverse stârnit de varianta inițială a legii, în care salariaţii îşi pierdeau indemnizaţia în prima zi. 

de Alex Prunean

la 18.05.2026 , 08:49
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Concediul medical va fi plătit încă din prima zi pentru pacienții cu boli cronice, cei aflați în programele naționale de sănătate, cei care au nevoie de internare de o zi pentru anumite investigații sau analize, dar și cei care au cu adevărat urgențe.

După lungi dezbateri, s-a luat decizia ca acești pacienți să fie exceptați de la lege, pentru că au fost situații în care angajații au avut de ales între a merge la muncă bolnavi sau a merge la medic.

În cazul celorlalte concedii medicale, se va scădea o zi de la plata acestora, indiferent că sunt acordate pentru un episod de boală sau pentru complicații apărute în urma acesteia, indiferent de numărul de certificate medicale eliberate de medic, dacă perioada este fără întrerupere.

Articolul continuă după reclamă

De exemplu, dacă un angajat primește trei zile de concediu medical pentru o boală, nu se vindecă, iar mai apoi medicul de familie îi prelungește concediul medical, vorbim deja despre două certificate medicale. Dacă perioada este fără întrerupere, se va scădea doar o zi de la plată.

Sunt exceptați de la regulă însă pacienții oncologici și cei aflați în concedii de maternitate.

Acordarea concediilor medicale a devenit mult mai strictă încă de anul trecut, când autoritățile au constatat că mult prea mulți angajați beneficiau de zile libere folosind aceste concedii medicale și, culmea, toți se îmbolnăveau spre sfârșit de săptămână, joi și vineri. Numai într-un singur an, în 2024, de exemplu, au fost acordate peste 2,2 milioane de concedii medicale, iar după ce Ministerul Sănătății a început controalele în cabinetele medicilor de familie, numărul acestora a scăzut cu 200.000 în doar trei luni. 

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

concediu medical 1 iunie salariati
Înapoi la Homepage
Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive
A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Sănătate » Excepții la legea concediului medical de la 1 iunie. Cine beneficiază de plata primei zile
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.