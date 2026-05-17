O adolescentă de 15 ani a căzut de pe un bloc cu 11 etaje din Bucureşti, iar moartea ei ridică multe semne de întrebare. A urcat pe terasa clădirii cu doi prieteni. Unul dintre ei a sunat la 112 şi le-ar fi dat de înţeles poliţiştilor că e vorba despre o sinucidere. Doar că anchetatorii iau in calcul şi implicarea lor.

Mult după miezul nopţii, cei trei adolescenţi sunt surprinşi cum urcă scările care duc spre ultimul etaj. Unul dintre băieţi observă camera şi îşi trage gluga pe cap. Fata de 15 ani se află în urma lor. Rând pe rând, ies pe terasa blocului. Cu grijă, să nu se trezească locatarii.

"Cei trei au escaladat cu ușurință aceasta scară şi au deschis geamul termopan care dă spre terasa blocului. Aici, sus, fata le-ar fi dat geanta prietenilor ei, pe motiv că vrea să sune pe cineva. S-a depărtat de ei, iar la un moment dat a disparut din raza lor vizuală. Băieții le-au spus polițiștilor că au auzit o bubuitură şi aşa şi-au dat seama că fata a căzut de la mare înălţime", relatează Cristi Popovici, reporter Observator.

După 22 de minute petrecute pe bloc, băieţii sunt filmaţi cum o iau la fugă pe scări. Unul din ei are geanta adolescentei pe umăr. La ieşirea din bloc păstrează un pas alert şi discută între ei.

Blocul din Sectorul 2 se află în reabilitare termică, iar tinerii ar fi putut descoperi breşa spre terasa de la etajul 11 ziua, când tranzitul de muncitori şi locatari este unul foarte mare.

"În timpul reabilitării, noi le-am lăsat deschise, pentru că ei (n.r. muncitorii) au două camere unde i-am găzduit să-şi puse scule, să-şi lase haine, bunuri, ce are fiecare. Eu am găsit acolo geamul deschis, cred că vineri seara. Mi-am pus semne de întrebare, că cineva escaladează", explică o locatară.

Fata de 15 ani a picat în gol de la mai bine de 30 de metri. Unul dintre băieţi a sunat la 112, însă medicii nu au mai putut face nimic. Adolescenta rămăsese fără mamă în 2019, iar în pandemie se mutase în Bucureşti alături de o mătuşă, după ce tatăl nu ar fi vrut să se implice în viaţa ei. Femeia a fost şi ea audiată de poliţişti.

"Anchetatorii merg pe două ipoteze. Fie adolescenta s-a sinucis, din cauza depresiei, fie a căzut accidental. Deşi blocul are o balustradă de protecție, din neatenție, întuneric, o persoană poate să cada foarte uşor de aici", relatează Cristi Popovici, reporter Observator.

"Este foarte importantă la vârsta asta ideea de siguranţă emoţională. Nu se regăsesc ei în ei înşişi. Şi în cazul în care e vorba de singurătate, pentru că poate familia nu este acolo, problemele sunt şi mai mari dacă nu avem resurse emoţionale în jur: un grup care să ne susţină", explică George Pânişoară, psiholog.

Dosarul de moarte suspectă a ajuns pe masa procurorilor.

