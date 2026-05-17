Ştiaţi că există competiţii internaţionale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri şi la acest capitol. Un elev braşovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reuşit această performanţă extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îţi pot mări viteza de lectură.

Călin este elev în clasa a şasea la Colegiul Național de Informatică Brașov şi a obţinut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid.

"Am avut un text, cred că de 36 de pagini a fost. Am avut două ore la dispoziție să citesc cartea și, după aceea, am avut încă jumătate de oră să răspund la întrebări.", spune Călin Ilieș.

A început pregătirile în septembrie anul trecut şi, în doar şase luni, a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă.

"Mie îmi place foarte mult să citesc şi cred că faptul că am reuşit să iau medalia de bronz mi-a deschis cumva aşa un drum spre partea asta de literatură.", adaugă Călin Ilieș.

Acum, se pregăteşte pentru campionatul mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Pentru asta continuă să se antreneze intens.

"Sunt mai multe tehnici de citit rapid pe care trebuie să le înveţi şi nu numai cititul contează, ci şi ceea ce înţeleg, pentru că degeaba citim rapid dacă nu putem înţelege nimic.", precizează Călin Ilieș.

Iar profesoara care îl antrenează este un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, la aceeaşi competiţie internaţională, a reuşit să citească o carte de 130 de pagini, în limba engleză, în doar nouă minute.

"Speed reading-ul este o disciplină mentală cognitivă complexă care se poate învăţa, pentru a ne ajuta în viaţa de zi cu zi, pentru a ajuta elevii și studenții la examene.", mai adaugă Teodora Voinescu, profesoara lui Călin Ilieş.

Fiind campion mondial şi arbitru la competiţiile mondiale, Teodora Voinescu îşi doreşte să-i înveţe şi pe alţii să citească rapid.

"Am planuri, pe plan personal, să creez un centru de pregătire pentru copii, care să susțină performanța, să susțină acești copii deosebiți, inteligenți și pasionați de lectură. Sunt tehnici, metode pe care trainerii le pot preda, de exemplu cum mișcăm ochii, cât de repede putem să parcurgem un anumit grup de cuvinte, cum grupăm cuvintele.", spune Teodora Voinescu.

Cititul rapid a fost creat de o profesoară din Statele Unite, în 1950 și popularizat în 1959. Evelyn Wood a observat că, în mod natural, unele persoane citesc mai rapid decât altele și a dezvoltat tehnicile acestei discipline.

