Șoseaua care ar trebui să pună capăt calvarului de pe DN1 este în plin şantier. Pe traseul de 25 de kilometri dintre Brașov și Prahova se sapă, se armează și se toarnă beton. Drumul ar putea fi gata în doi ani, iar şoferii abia îl aşteaptă, pentru că ar decongestiona puţin traficul de pe Valea Prahovei.

Puțin peste 25 de killmetri sunt între Săcele, județul Brașov, și Valea Doftanei, județul Prahova. Drumul Județean 102I, gândit ca alternativă la aglomeraţia de pe DN1, este acum un şantier, de la un capăt la altul.

"Suntem pe sectorul din judeţul Braşov al şantierului care ar trebui să pună capăt calvarului de pe Valea Prahovei şi exact în acest loc se lucrează la turnarea unui zid de sprijin consolidat pe o lungime de aproximativ 200 de metri. Un zid de sprijin care trebuie să ţină întreaga structură a viitoarei şosele", explică Claudiu Loghin, reporter Observator.

Șantierul a fost deschis în a doua jumătate a anului trecut şi a ajuns acum la 17% stadiu de execuție a lucrărilor. Drumul trece munții la o altitudine de aproximativ 1.300 de metri. Patru din cei peste 25 de kilometri sunt linie de șosea în teren accidentat şi din acest motiv lucrările sunt complexe şi dificile. De asemenea, şi condiţiile meteo contează foarte mult.

Articolul continuă după reclamă

"Sperăm ca la începutul anului 2029 să putem circula. Termenul de execuţie este 2029, noi ne depunem toate eforturile să terminăm mai devreme, undeva în 2028, la jumătatea lui 2028, doar că suntem condiţionaţi de condiţiile meteo", declară Alexandru Bindileu, şef de şantier.

Şoferii şi mai ales transportatorii abia aşteată finalizarea lucrării.

"Pentru decongestionarea traficului, mai ales pe Valea Prahovei, cred că este util. Până se vor finaliza în România autostrăzile, e o alternativă foarte bună această variantă Valea Doftanei- Brădeţ - Săcele", explică un şofer.

"Nu ştiu neapărat cât de util este. Pentru că oricum traficul era pe DN1 din cauza turismului şi turiştii tot pe acolo o să treacă. Cei care trebuie să ajungă în Predeal, o să o ia pe Valea Doftanei? Sau ajung în Sinaia, o să meargă pe Valea Doftanei? Nu cred", explică un alt şofer.

Când va fi finalizată, şoseaua va avea câte o bandă pe sens și o lățime de opt metri. Investiția costă 431 milioane de lei. Banii vin de la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, și de la Consiliile Județene din Brașov și Prahova.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰