Bărbat, găsit mort într-un tren pe ruta Vaslui-Iași

Un bărbat a fost găsit mort într-un tren care circula pe ruta Vaslui-Iași. Incidentul a avut loc luni, 18 mai.

Garnitura era în drum spre municipiul Iași, când trupul neînsufleţit a fost găsit între halta Scânteia și gara Ciurea.

Cauza decesului nu este cunoscută deocamdată, iar la fața locului se află mai multe echipaje de intervenție, printre care și un echipaj al Institutului de Medicină Legală (IML) pentru efectuarea procedurilor specifice, potrivit BZI.

