A inceput anchetă penală la Maternitatea Polizu din Capitală, după acuzaţiile părinţilor care spun că bebeluşul lor a fost lăsat să moară într-un incubator în condiţii inumane. Oamenii susţin că nou-născutul a fost răpus de o infecție intraspitalicească. Acelaşi spital a mai fost în centrul unui scandal după ce un alt medic ar fi aruncat un bebeluş la gunoi.

Matei ar fi trebuit să aibă acum 5 luni. Să gângurească, să umple casa de râsete printre frații lui. În loc de asta, părinții au rămas cu câteva fotografii fragile din primele clipe de viață. Un copil născut prea devreme și o luptă dusă singur, într-un incubator.

"Să te duci şi la 1 noaptea doar să-ţi vezi copilaşul, să-l ţin de mânuţă doar cu speranţa că mă simte? Şi că o să fie bine?", a declarat mama copilului.

Bebeluşul s-a infectat în spital, spun părinţii

Mădălina a născut la aproape 25 de săptămâni, după o lună de stat în spital. La început, totul părea un fir subțire de speranță. Bebelușul a stat în incubator, dar a reuşit să câștige gram cu gram, hrănit cu laptele mamei. Îşi dublase greutatea. După trei săptămâni medicii le-a spus că bebeluşul nu e bine. I-au găsit o infecţie în organism, provocată de o ciupercă luată din spital.

"Au mai încercat să mintă pe la început, ceea ce au vrut ei şi au scris ei, dar la sfârşit se vede clar candida glabrata şi se vede exact de pe data de 14 ce-a urmat de atunci, sepsisul sever, hemoragiile...", a povestit Mădălina Călin, mama copilului.

Reporter: Candida glabrata cât de rară e în sistem?

Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balş: Nu e deloc rară doar că de multe ori e colonizare. Din păcate infecţiile nosocomiale vin cu microorganisme rezistente şi cu tratamente care se obţin greu dar asta nu e o scuză pt rezolvare.

Organismul copilului începea să cedeze, în ciuda tratamentelor puternice. Rinichii au fost primii.

Părinţii spun că au cerut transferul copilului la alt spital

Imaginile de atunci îi îngrozesc şi acum. Părinții spun că au cerut transferul într-un spital care ar fi putut să-i salveze rinichii bebeluşului. Dar s-au lovit de un zid de refuzuri.

"Starea lui de sănătate nu se agravase atât de mult încât să nu-l putem transfera, m-am interesat la Marie Curie, copilul se putea transfera şi cu elicopterul, cu aparatură, cu tot", a adăugat mama copilului.

Rinichii au cedat complet. Apoi, ca într-un domino teribil, au început să cadă și celelalte organe

"La 4 dimineaţa a decedat copilaşul", a mai spus femeia.

Controale şi anchete după moartea bebeluşului

Lipsiţi de orice fel de explicaţie şi de indolenţa medicilor, părinţii au început să facă plângeri la toate instituţiile care ar fi putut face verificări.

"Inspectorii sanitari trimişi de Ministerul Sănătăţii la Maternitatea Polizu nu au găsit nereguli în ce priveşte respectarea protocoalelor medicale, dar au amendat medicul curant al femeii cu 2.000 de lei pentru că nu a respectat screeningul la internare, adică nu au testat-o şi de infecţii. Reprezentanţii maternităţii refuză să comenteze dar ne-au transmis că vor colabora cu autorităţile", transmite Maria Rohnean, reporter Observator.

Şi spitalul a declanşat o anchetă internă, apoi a sesizat Colegiul Medicilor pentru posibile fapte de malpraxis.

"Mie mi-e teamă că e mai mult de un malpraxis. Ei băgau terapia respectivă cu fluide, şi nu mai reuşea să aibă diureză. Tot ce intra acolo îl balonau şi bineînţeles că în cele din urmă s-a întâmplat… putrefacţie", a subliniat Adrian Cuculis, avocat.

Părinţii susţin că tratamentul corect nu i-a fost administrat copilului

Familia a solicitat toate documentele medicale şi aşa au aflat adevărul. Din patru medicamente posibile, trei nu acționau pe infecție. Cel corect… nu a fost administrat niciodată, potrivit fişelor.

"Să fie traşi la răspundere ca nicio mamă să nu mai treacă prin ce-a trecut soţia mea şi niciun copilaş să nu mai sufere şi să putrezească în incubator", a declarat Laurenţiu Ciupercă, tatăl copilului.

În 2019, tot la Polizu, medicul ginecolog Florian Robe declara naşterea unei fetiţe drept avort spontan. A aruncat bebeluşul la gunoi, deşi acesta trăia. O asistentă a salvat-o, după ce a auzit-o plângând. Nici acum, după 7 ani, nu are o condamnare şi continuă munca în spital.

În România, infecțiile asociate actului medical sunt raportate la 3,2%, de două ori mai puțin decât media europeană. Un procent care, spun specialiștii, nu reflectă neapărat realitatea, ci mai degrabă ceea ce ajunge, oficial, pe hârtie. În spatele cifrelor rămâne aceeași întrebare: cât costă, de fapt, tăcerea din spitale?

