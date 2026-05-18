Ilie Bolojan: "PNL nu va mai susţine un guvern din care să facă parte PSD"

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că liberalii nu vor mai susţine şi nu vor mai participa la un guvern în care să se regăsească PSD.

Bolojan a amintit că actuala criză politică a fost declanşată după moţiunea iniţiată de PSD, cu sprijinul AUR, împotriva Guvernului din care social-democraţii făceau parte. Liderul liberal a subliniat că PNL are în prezent 15% în Parlament şi că, în acest context, poziţia partidului este clară.

"PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi PSD", a transmis Ilie Bolojan. Acesta a precizat că liberalii nu susţin nici varianta unui premier tehnocrat într-un executiv din care să facă parte social-democraţii. "Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie", a spus liderul PNL.