Live Text Consultări la Cotroceni. Simion i-a dat preşedintelui o broșură cu soluțiile AUR. Reacţia lui Nicuşor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a început astăzi la Cotroceni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. PSD a fost primul partid care a intrat la discuţii, iar Sorin Grindeanu a transmis că social-democraţii exclud varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan şi susţin formarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline. Președintele, care a ținut și consultări informale cu partidele din fosta coaliție, a transmis că nu va face imediat o propunere de prim-ministru.
12:09Ilie Bolojan: "PNL nu va mai susţine un guvern din care să facă parte PSD"
11:23Imagini de la consultările cu PNL
11:09Geoge Simion: Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări
10:51Consultările dintre Nicuşor Dan şi AUR au durat aproape o oră
10:45În premieră în ultimii şase ani, PNL trece în faţa PSD în sondaje
10:40Ce conţine broşura cu soluţiile AUR pe care George Simion i-a oferit-o lui Nicuşor Dan
10:39Sorin Grindeanu, în direct, astăzi, la Observator 19. Rezultatul consultărilor de la Cotroceni
10:10LIVE Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare la Cotroceni
10:06George Simion i-a oferit lui Nicuşor Dan o broşură cu soluţiile AUR. Reacţia lui Nicuşor Dan
09:43Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: Nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan premier
09:05Consultările au început: delegaţia PSD a ajuns la Cotroceni
08:01Programul negocierilor de la Cotroceni
07:55Cu ce variante de premier merg partidele la Nicuşor Dan
Ilie Bolojan: "PNL nu va mai susţine un guvern din care să facă parte PSD"
Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că liberalii nu vor mai susţine şi nu vor mai participa la un guvern în care să se regăsească PSD.
Bolojan a amintit că actuala criză politică a fost declanşată după moţiunea iniţiată de PSD, cu sprijinul AUR, împotriva Guvernului din care social-democraţii făceau parte. Liderul liberal a subliniat că PNL are în prezent 15% în Parlament şi că, în acest context, poziţia partidului este clară.
"PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi PSD", a transmis Ilie Bolojan. Acesta a precizat că liberalii nu susţin nici varianta unui premier tehnocrat într-un executiv din care să facă parte social-democraţii. "Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie", a spus liderul PNL.
Imagini de la consultările cu PNL
Delegația Partidului Național Liberal a încheiat consultările la Palatul Cotroceni după ora 10:50. Din delegația PNL fac parte președintele partidului, Ilie Bolojan, secretarul general Dan Motreanu și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu și Ciprian Ciucu.
Geoge Simion: Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări
Principalele declarații făcute de George Simion după consultările de la Cotroceni.
- Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Azi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări.
- Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi. Nu mai poate fi ignorată. Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză.
- Suntem dispuși să discutăm cu oricine este implicat pentru găsirea soluțiilor de scoatere a României din criză. Este timpul să lăsăm divergențele. Asta așteaptă românii.
- Dacă nu vom găsi majoritatea în Parlament, să ne întoarcem direct la popor. E de dorit o soluție democratică
Consultările dintre Nicuşor Dan şi AUR au durat aproape o oră
Consultările dintre preşedintele Nicuşor Dan şi delegaţia AUR de la Palatul Cotroceni s-au încheiat după aproximativ 50 de minute de discuţii.
În premieră în ultimii şase ani, PNL trece în faţa PSD în sondaje
În premieră în ultimii șase ani, PNL trece în fața PSD în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare, arată un sondaj INSCOP.
AUR rămâne principalul partid din România în intenția de vot a românilor pentru alegerile parlamentare, cu un scor între 38 și 41%, potrivit primului sondaj realizat după moțiunea de cenzură PSD-AUR.
PNL are un scor de 20-22% (în creștere cu cinci procente comparativ cu luna anterioară), în timp ce PSD cade pe locul 3, cu o pierdere importantă, înregistrând un scor de 13-17% (o scădere de trei procente față de aprilie).
Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), și au participat 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.
George Simion i-a oferit lui Nicuşor Dan o broşură cu soluţiile AUR. Reacţia lui Nicuşor Dan
Delegaţia AUR a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările convocate de preşedintele Nicuşor Dan. La începutul discuţiilor, liderul partidului, George Simion, i-a oferit şefului statului o broşură care conţine propunerile şi soluţiile AUR. Preşedintele a împins-o de lângă el pe masă.
Înainte de intrarea preşedintelui în sală, liderul AUR a fost surprins bând cafea şi discutând cu Petrişor Peiu şi Dan Dungaciu. La un moment dat, o consilieră de la Cotroceni le-a cerut membrilor delegaţiei să se aşeze în linie şi să aştepte începutul consultărilor.
Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: Nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan premier
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că social-democraţii şi-au transmis poziţia privind formarea viitorului guvern şi susţin găsirea rapidă a unei soluţii pentru ca Executivul să fie votat până la finalul actualei sesiuni parlamentare.
Grindeanu a precizat că PSD merge mai departe pe principiile anunţate deja public, printre care respingerea unui guvern condus de Ilie Bolojan şi excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale. "Astea sunt principiile pe care le-am transmis preşedintelui", a spus liderul PSD.
Potrivit unor surse politice, preşedintele i-a întrebat pe liderii PSD dacă partidul îşi asumă funcţia de premier, iar răspunsul social-democraţilor a fost afirmativ. PSD a exclus şi varianta unui guvern minoritar, iar numele Deliei Velculescu nu ar fi fost discutat în cadrul consultărilor.
Consultările au început: delegaţia PSD a ajuns la Cotroceni
PSD a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările convocate de preşedintele Nicuşor Dan în vederea formării noului guvern. Social-democraţii merg la discuţii fără o variantă clară de premier şi susţin refacerea coaliţiei, dar cu un alt premier liberal.
Din delegaţia PSD mai fac parte Claudiu Manda, Marian Neacşu, Gheorghe Şoldan, Marius Oprescu şi Corneliu Ştefan.
Potrivit agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, de la ora 10:00 şeful statului are programate consultări cu reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor.
Programul negocierilor de la Cotroceni
Consultările de la Cotroceni se vor desfășura după următorul program:
09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)
11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL)
12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR)
13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
15:00 – Partidul S.O.S. România (S.O.S.)
16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)
Cu ce variante de premier merg partidele la Nicuşor Dan
PSD merge la consultări fără o variantă clară de premier. Social-democraţii vor refacerea coaliţiei, dar cu un alt premier liberal. De cealaltă parte, PNL susţine un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de Ilie Bolojan, chiar dacă preşedintele Nicuşor Dan a lăsat să se înţeleagă că nu-l va mai nominaliza pentru a evita o nouă criză politică.
USR merge pe două scenarii - încearcă să forţeze o majoritate PSD-AUR, iar în acest scenariu Sorin Grindeanu ar putea fi propunerea de premier. Dacă varianta nu se concretizează, USR revine la susţinerea unui guvern condus de Ilie Bolojan. Şi UDMR vrea refacerea coaliţiei fără Ilie Bolojan, respinge orice formulă cu AUR şi acceptă inclusiv varianta unui guvern tehnocrat.
AUR va cere la consultări dizolvarea Parlamentului şi alegeri anticipate, scenarii deja respinse de preşedinte. Cât despre viitorul premier, preşedintele a transmis că îl va desemna doar după formarea unei majorităţi clare în Parlament. Potrivit unor surse politice, una dintre variantele analizate de Nicuşor Dan pentru un guvern tehnocrat este Delia Velculescu, în prezent director adjunct al Fondului Monetar International.