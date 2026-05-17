Îngropaţi în datorii şi cheltuieli din ce în ce mai mari, tot mai mulți români aleg să îşi declare falimentul personal. Nu-şi mai pot cheltui banii după bunul plac, însă pot plăti astfel restanţele în rate mai convenabile sau prin vânzarea bunurilor personale. Pare simplu, dar trebuie îndeplinite mai multe condiţii. Autorităţile promit că vor face legea mai accesibilă.

Facturi mai mari. Cheltuieli mai mari. Restanţe la credite. E scenariul în care mulţi dintre români se regăsesc în această perioadă. Unii, reuşesc să-şi reorganizeze singuri bugetul.

"Mă rezum la banii pe care îi am, renunţ la unele lucruri. Şi asta este. De îmbrăcat mai puţin", explică un bărbat.

Alţii, caută ajutor. Pe internet.

Articolul continuă după reclamă

"Găsesc pe cineva care mă poate ajuta cu dosarul de insolvenţă personală?", este un mesaj publicat de un utilizator.

Numărul românilor care și-au declarat insolvența personală a crescut de peste șase ori numai în ultimii cinci ani. Cele mai multe dosare au fost înregistrate anul trecut: 226.

Odată cerută insolvenţa, datorinicii pot să re-eșaloneze sumele de plată, să scape de executarea silită și chiar să beneficieze de ștergerea unor datorii.

"Această procedură este construită pentru cei care au dificultăţi în a rambursa anumite datorii. Sunt reprogramate în funcţie de noua realitate economico-financiară a persoanei respective", explică Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

"Veniturile şi bunurile îţi sunt monitorizate, nu mai poţi face ce doreşti cu ele. Din bunurile pe care le ai, vor fi vândute să se acopere datoriile", explică Camelia Grădinaru, avocat şi consultant bancar.

Există şi câteva condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care cere insolvenţa.

"Nu trebuie să nu achităm datoriile cu rea-credinţă. Cei care au fost concediaţi în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestora şi cei care sunt condamnaţi pentru infacţiuni de evaziune fiscală", explică Camelia Grădinaru, avocat şi consultant bancar.

Autorităţile vor să modifice legea, în aşa fel încât să poată beneficia de procedura de insolvenţă cât mai mulţi români. Pragul datoriilor ar urma să fie redus până la 10 salarii minime brute iar locuința de familie ar putea fi protejată.

"Pragul vechi era prea sus, pt că mai evreme decât acel prag, omul deja era într-o situaţie de nerecuperat. În această perioadă, şi cu greutăţile economice, trebuie să existe dispozitivele legale necesare pentru ca o persoană care are un nivel de datorii mare, faţă de nivelul salariului minim, să poată să apeleze la acest dispozitiv", explică Irineu Darău, ministru interimar al Economiei.

"Dorim să protejăm locuinţa familială // va fi exceptată de la valorificarea acesteia. Debitorii care au în portofoliu creditori cu datorii mai mari de 90 de zile, să-i informeze pe aceştia referitor la procedura de insolvenţă", explică Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

Modificările au fost transpuse într-un proiect care ar putea fi adoptat în curând de Guvern.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰