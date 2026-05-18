Flori și culoare la tot pasul. La Timișoara, arta florală a devenit în weekend pretext pentru un tribut adus feminității. Mii de flori naturale, instalații spectaculoase și povești vizuale gândite de floriști din toată țara au transformat Festivalul FLORALL într-un adevărat spectacol al culorii și imaginației. Vizitatorii au venit în număr mare să descopere decorurile și să caute cadrul perfect printre creațiile care par desprinse dintr-o altă lume.

Peste 30 de floriști din toată țara au dus arta florală la un alt nivel, celebrând FEMINITATEA.

În fiecare colţ, oameni care caută cadrul perfect, iar în spate, zile întregi de muncă pentru un decor aproape ireal.

"Inner Gardern" este cea mai mare instalaţie din cadrul festivalului, un paradis floral făcut dintr-o mie de flori. De la gura leului și crizanteme, până la gerbera și trandafiri englezeşti. În alta parte, altă instalaţie spectaculoasă, cu sute de flori, atrage toate privirile.

"O cabină aproape telefonică. Tele-phaty se numeşte. Ne-am gândit aşa că femeia e super intuitivă, al 6-lea simţ, pe oglindă scrie "You already know", a declarat Dora Olariu, designer florist.

Instalația cu 1.000 de flori

Cea mai complexă lucrare din punct de vedere tehnic poartă numele "Bucuria Maternității".

"Am gândit instalaţia florară să ducă cu gândul la un cocon, simbolul pentru uterul matern. Trandafirii pe care i-am montat pe aceste sticluţe au culoarea roz pal, culoarea pielii bebeluşului", a declarat Mihaela Furtună, designer florist.

Fiecare din cele 23 de instalaţii are o poveste.

"Am vrut să arate ielele nu ca nişte zâne frumoase şi elegante, ci ca nişte creaturi ale pădurii, mistice, misterioase, care atrag oamenii. Sunt o forţă a naturii", a declarat Monica Dima, designer florist.

"Această ediţie arată foarte feminin. Avem o tematică foarte caldă - "feminitate", în toate părțile, e mult roz, e mult fluid, e multă bucurie, e multă lumină", a declarat Anca Vlad, organizator.

"Mulţi se opreasc să facă poză chiar când lucram Ne bucurăm, pentru că noi lucrăm pentru oameni şi cu oameni", spune o tânără studentă. "Faci lumea mai frumoasă în felul tau" - ăla mi-a plăcut în mod special. Da, fiecare facem, cu felul nostru de a fi, lumea mai frumoasă", a declarat o vizitatoare.

Evenimentul a avut loc în weekend în Timişoara.

