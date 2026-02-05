Avem o poveste care ne obligă să sperăm. Un bărbat de 39 de ani din Capitală a primit o inimă nouă, într-o operaţie maraton la Spitalul Floreasca, care a durat mai mult de opt ore. Miracolul vine după doi ani de aşteptări chinuitoare, în care a trăit suspendat între două bătăi de inimă. Acum a primit o nouă şansă de la un donator de 30 de ani care intrase în moarte cerebrală. E o viaţă salvată într-un sistem ca o numărătoare inversă, cu speranţe fragile şi inimi obosite. Pe listele de aşteptare sunt 71 de pacienţi care au nevoie de o inimă nouă.

Pe un pat de terapie intensivă de la spitalul Floreasca, Virgil începe o nouă viaţă. După multă suferinţă, inima lui ajunsese la final. E încă slăbit şi copleşit.

"Când am venit aici la Floreasca a trebuit să îmi pună defibrilator. Că puteam să... oricând. Rău. Era rău", a povestit Virgil, pacient.

Doi ani de așteptare și speranță pentru un transplant salvator

Timp de doi ani şi-a numărat fiecare bătaie şi răsuflare a inimii şi s-a rugat să nu fie ultima. Diagnosticul de cardiomiopatie dilatativă l-a pus pe o listă de aşteptare fragilă şi a sperat.

"Mă simt foarte bine. toți doctorii sunt extraordinari. Nu mă așteptam să treacă așa repede. I-am promis soţiei c-o duc într-o vacanţă timp de o lună. Prin Spania, prin Germania. Oriunde", a continuat bărbatul.

Inima salvatoare a venit de la un bărbat de 30 de ani, internat la Spitalul Universitar. De la prelevare şi până la transplant, a fost o cursă contra cronometru: peste opt ore de intervenţie, realizată de echipa condusă de medicul Horaţiu Moldovan.

"Este primul transplant cardiac realizat de echipa noastră anul acesta. Pacientul a evoluat cu o anumită dificultate, am folosit multă tehnologie medicală, o îngrijire performantă de vârf, inclusiv circulație extracorporară de lungă durată ECMO, reușind să-l sevrăm acum câteva zile și chiar să-l extubăm", a declarat Horaţiu Moldovan, şef secţie chirurgie cardiovasculară.

Lipsa donatorilor, o problemă majoră în România

E o viață salvată, într-un sistem care are disperată nevoie de cât mai mulţi donatori. În fiecare an, sute de români mor așteptând un transplant de organe. 71 de pacienţi aşteaptă o inimă nouă.

"La Spitalul Floreasca, în acest moment, pacienți valizi pentru a putea fi transplantat sunt doar 8. Asta înțeleg, nu că sunt puțini pacienți cu incisă cardiacă care ar avea nevoie, dar, din păcate, dispunem de puțini pacienți pregătiți, investigați, gata de a fi transplantaţi", a explicat medicul.

Iar anul trecut s-au făcut doar şapte astfel de operaţii. Pe toate listele de aşteptare sunt peste 4.500 de pacienţi care au nevoie de un transplant de organe, iar aproape 20 la sută dintre ei mor înainte de a face intervenţia.

