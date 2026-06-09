Peste 100.000 de angajaţi din spitale au fost astăzi în grevă japoneză, ultimul pas înainte de greva generală. Grefierii şi funcţionarii de la casele de pensii au protestat şi ei. Cu toţii contestă noua Lege a Salarizării, iar alţi bugetari aşteaptă la rând să protesteze şi ei zilele următoare.

Peste 500 de asistenţi, infirmieri şi brancardieri de la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti au purtat banderolă albă cu mesajul GREVĂ.

"În secţia de Terapie Intensivă, în momentul ăsta, sporul este între 55 şi 85% şi va scădea între zero şi 50. Un asistent gradaţia cinci din Terapie Intensivă cu cel mai mare spor posibil, rămâne undeva la 7.000. După recalculare, la cât ar ajunge? Undeva 5.500-6000", a explicat Elena Bogdan, lider de sindicat.

Veniturile unei asistente ar putea scădea cu sume cuprinse între 1.200 şi 2.000 de lei, dar autorităţile spun că vor acorda sume compensatorii.

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Angajaţii din spitale spun că sporurile acoperă suprasolicitarea

Angajaţii din spitale vor să îşi păstreze şi sporurile pe care le consideră un fel de compensare pentru suprasolicitare.

"Sunt cadre medicale care nu şi-au luat concediile de la începutul pandemiei. Au fost ture în care au fost şi câte două, la 60 de pacienţi", a declarat Maria Gâdea, asistent şef neurochirurgie.

Asistentele de la Spitalul pentru copii Marie Curie cer mărirea salariului de referinţă din noua Lege a Salarizării care ar urma să se aplice de anul viitor.

"Faptul că lucrăm cu pacienţi pediatrici din start pune o presiune mult mai mare asupra noastră. Apoi sunt nopţile, care şi acelea, din păcate, conform noii legi, ar trebui să nu mai fie plătite", a precizat Bianca Tănase, lider de sindicat.

Pacienţii spun că înţeleg protestul angajaţilor din spitale

Deşi au şi ei de suferit, pacienţii au fost înţelegători cu protestatarii.

"Este normal să facă aşa ceva pentru că sunt neîndreptăţiţi în felul dumnealor, pentru că sunt foarte puţini. Programările sunt făcute, de exemplu la ora 11, şi te preiau la ora 15", a spus o persoană.

La Arad, 2.000 de angajaţi de la Spitalul Judeţean au fost în grevă japoneză, supăraţi că noua Lege a Salarizării bugetarilor elimină 87 de sporuri din cele 151 acordate în prezent în sistemul public.

În această perioada serviciile medicale nu suferă amânare, pacienţii sunt văzuţi conform planificărilor programarilor.

La Botoşani, protestatarii au avertizat că există şi alte probleme mari în afara salariilor.

"Nici infecţiile nosocomiale nu pot fi controlate în cazul în care o infirmieră face şi treaba îngrijitorului şi face şi treaba oficiantei. Pe secţiile unde sunt foarte mulţi bolnavi, nu poate o singură infirmieră la 40-50 de bolnavi să facă faţă în felul ăsta", a subliniat o femeie.

Nemulţumirile se extind şi la casele de pensii şi ambulanţă

Şi angajaţii de la casele de pensii din mai multe judeţe au protestat astăzi.

"Dorim să se elimine inechităţile din sistemul bugetar, să fie o lege a salarizării unitară, dar care să ne convină tuturor. Munca noastră niciodată nu a fost respectată la adevărata ei valoare", a transmis un manifestant.

Revoltă este și în rândul ambulanțierilor, care amenință că joi vor ieși în stradă.