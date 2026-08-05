A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România

Pe 4 august, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a înregistrat 12 recorduri de temperatură maximă pentru această dată calendaristică. Valorile excepțional de ridicate confirmă intensitatea valului de căldură care afectează România și marchează una dintre cele mai fierbinți începuturi de august din istoria observațiilor meteorologice în mai multe regiuni ale țării.

Dimineața de 5 august 2026 a adus un nou episod de căldură excepțională în vestul României. La nu mai puțin de 7 stații meteorologice au fost stabilite noi recorduri ale celei mai ridicate temperaturi minime pentru această dată calendaristică, ceea ce înseamnă că a fost cea mai caldă dimineață de 5 august de la începutul observațiilor meteorologice în aceste locații.

Temperaturile minime nu au coborât suficient în timpul nopții, un fenomen cunoscut sub denumirea de „noapte tropicală” atunci când minima rămâne la cel puțin 20 °C. Astfel de nopți sunt din ce în ce mai frecvente în perioadele de caniculă intensă și prelungită, iar lipsa răcoririi nocturne accentuează stresul termic resimțit de populație și reduce capacitatea organismului de a se recupera după temperaturile foarte ridicate din timpul zilei.

Recordurile stabilite în această dimineață se înscriu într-o serie de extreme climatice observate în ultimii ani, în care nu doar maximele diurne sunt remarcabile, ci și minimele nocturne ating valori fără precedent pentru multe stații meteorologice din România.

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Printre cele mai ridicate temperaturi minime înregistrate în această dimineață

27,3°C Dumbrăvița de Codru – Bihor

26,8°C Șiria – Arad

25,1°C Cotnari – Iași

24,6°C - Oravița

Recordurile termice continuă să fie doborâte pentru a cincea zi la rând, în contextul avertizărilor de caniculă care vizează mare parte din România.