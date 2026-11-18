Mai multe medicamente esențiale lipsesc din farmacii și problema pare să se acutizeze. Bolnavii de cancer, cardiacii, diabeticii ajung să ia la rând farmaciile în căutarea tratamentului care îi ţine în viaţă. Unii îşi fac rost de medicamente prin cunoscuţi din străinătate. Ministrul Snătăţii spune că nu poate face mai mult.

Medicamente pentru boli diferite, una mai gravă decât alta, de la cancer, la depresie, lipsesc din farmacii. Bolnavii înroşesc liniile de telefon in incercarea de a face rost de tratamentele care îi tin in viaţă.

"Nu mai avem de câteva luni de zile Gutron, am înţeles că nu va intra în curând în ţară. Nu, Lyrica încă nu", a spus o farmacistă.

Cristina are 62 de ani şi a făcut un transplant de ficat în urmă cu nouă ani. A luat la rând farmaciile în căutarea medicmentului vital.

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"Problema este cu imunosupresoarele, că domnul Rogobete cred că doarme, nu știu. Eu trebuie să alerg de fiecare dată să-mi găsesesc acest Rapamune, care este vital pentru mine. Eu dacă nu-l iau, probabil că vor să... nu mai trăim. M-am săturat. M-am săturat să ne spună că avem de toate", a spus Cristina.

"N-am găsit Naciclor de 100 ml, ca să iau pentru un bolnav care are ciroză. Și facem tratament la domiciliu. Mai vin peste două, trei zile", a spus o persoană.

"E un medicament pentru leucemie. Mi-a dat rețeta și nu mai găsesc. La câte farmacii ați fost? La 10 cel puțin", a declarat un bolnav.

267 de medicamente au discontinuitate de livrare pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Lista se îngroașă de pe o zi pe alta. Farmaciştii trag si ei un semnal de alarmă.

"Toată situaţia a ajuns la o limită pe care nu mai ştim cum să o gestionăm, nu avem mecanisme şi nu putem să facem comenzile de care avem nevoie", a declarat Anda Vija, preşedinte Asociaţia Farmaciilor Independente.

Bolnavii au la dispoziţie o platformă privată unde pot verifica stocurile de medicamente, doar ca nu sunt listate toate farmaciile din România. O altă soluţie este să sune în lanţurile mari de farmacii.

"Să roage pe toată lumea să caute în sistem dacă e pe undeva disponibil, în caz în care e vorba de un lanț sau să meargă la mai multe farmacii până va primi un răspuns. Cea mai bună variantă ar fi o discuție fie între farmacie și medic sau pacient și medic, dacă există alte opțiuni de tratament", a declarat Beatrice Speteanu, farmacistă.

Avem o problemă, iar ministrul Sănătăţii are o explicaţie.

"Oamenii trebuie să înțeleagă că niciun guvern pe lumea asta nu poate controla și nu poate ține sub control discontinuitatea unui producător. Eu nu am instrumente administrative pentru a controla ce pune pe raft o farmacie privată", a declarat Alexandru Rogobote.

Ministerul Sănătăţii promite sa infiinteze o platformă în care să fie încărcate toate stocurile de medicamante din România.