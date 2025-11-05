Încă un scandal zguduie sistemul de Sănătate. Mai mulţi medici sunt suspectaţi că s-au folosit de diplome obţinute în Republica Moldova pentru a se angaja în spitale de stat sau private din Vrancea, Tulcea şi Bucureşti. Ei nici măcar nu ar fi trecut pe la cursuri sau prin spitalele din ţara vecină. Printre cei vizaţi de anchetă este şi un angajat din Ministerul Sănătăţii.

Medicii profesau cu titluri false în România de ani de zile, spun procuorii. Doctorii aveau diferite specializări: medicină de urgenţă, chirurgie plastic, radiologie sau ortodonţie.

"O persoană care nu are pregătire în rezidenţiat şi practică activitate medicală nu că poate, pune sigur viaţa în pericol a oamenilor şi a pacienţilor", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Practic, absolvenţi facultăţii de medicină ocoleau rezidenţiatul prin Republica Moldova. Nu se prezentau la cursuri, ba chiar, spun procuorii, în timpul studiilor, lucrau de fapt în România. În final, se alegeau cu o diplomă de specialitate cu care cereau recunoaşterea în ţară. Obţinute pe nedrept, diplomele erau originale.

"Acesta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomele trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. Dacă studentul nu este mai mult de 2-3 zile, sistemul se blochează", susţine Emil Ceban, ministrul Sănătăţii din Republica Moldova.

Anchetatorii au tot strâns probe timp de un an.

"Procurorii au descins la 14 locaţii, inclusiv la Ministerul Sănătăţii. Vizat este un doctor cu 10 ani de experienţă, angajat în departamentul de medicină de urgenţă. Anchetatorii au ridicat mai multe documentele, dar şi laptopuri pentru a afla dacă medicul a făcut într-adevăr rezidenţiatul în Republica Moldova", a transmis reporterul Observator Ana Grigore.

Surse din anchetă susţin că doctoriţa, pe perioada rezidenţiatului, se afla în România, în concediu de creştere copil.

"Dacă se găsesc vinovaţi cei din Ministerul Sănătăţii voi fi primul care le va desface contractul de muncă şi îi va scoate din funcţiile de conducere", a spus ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.

Cei 18 medici alegeau Republica Moldova pentru că nu puteau fi verificaţi în registrul electronic, valabil doar în ţările din Uniunea Europeană.

"Avem în fiecare an un număr de dosare care vin din această zonă, din Republica Moldova pentru recunoaştere", a mai spus Alexandru Rogobete.

Ancheta Parchetului General vizează mai multe infracţiuni, de la înşelăciune, până la exercitarea fără drept a unei profesii.

