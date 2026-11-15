Iarna, când temperaturile scad, tindem să ținem ferestrele închise cât mai mult timp pentru a păstra căldura în locuință. Totuși, lipsa aerisirii favorizează acumularea dioxidului de carbon, a umidității, prafului și particulelor respiratorii care pot contribui la răspândirea virusurilor.

Cât trebuie să aerisești casa iarna pentru un aer mai curat, fără să pierzi căldura - Sursa: Profimedia

Vestea bună este că nu trebuie să ții geamurile deschise zeci de minute. Câteva minute de aerisire corectă, repetate zilnic, pot îmbunătăți semnificativ calitatea aerului, scrie The Wom.

De ce este important să aerisești iarna?

În sezonul rece petrecem mai mult timp în interior, iar aerul din încăperi devine mai puțin proaspăt. Umiditatea, particulele de praf și poluanții proveniți din activitățile zilnice se acumulează, favorizând apariția condensului și a mucegaiului.

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Aerisirea regulată ajută la eliminarea aerului viciat și la reducerea concentrației particulelor respiratorii.

Cea mai eficientă metodă este aerisirea scurtă și intensă, cu ferestrele deschise complet.

Durata orientativă depinde de modul în care aerisești:

2-4 minute: dacă deschizi două ferestre aflate pe laturi opuse, pentru a crea un curent de aer.

4-6 minute: dacă deschizi o singură fereastră complet.

30-60 de minute: dacă folosești poziția rabatată, metodă mai puțin eficientă energetic.

Ventilația transversală este, de regulă, cea mai rapidă modalitate de a schimba aerul din încăpere.

De câte ori pe zi trebuie să aerisești?

Este recomandat să aerisești locuința de cel puțin 2-3 ori pe zi, adaptând frecvența la numărul persoanelor și la activitățile din casă.

Dimineața: aerisește dormitorul pentru a elimina umiditatea și dioxidul de carbon acumulate peste noapte.

După gătit: deschide fereastra bucătăriei pentru a elimina aburul și mirosurile.

Seara: aerisește dormitorul înainte de culcare.

Baia şi bucătăria trebuie şi ele aerisite

Baia și bucătăria necesită o atenție specială deoarece aici se acumulează multă umiditate.

După duș, aerisește baia sau folosește ventilatorul de extracție. În bucătărie, utilizează hota în timpul gătitului și deschide fereastra după prepararea alimentelor.

Aceste obiceiuri ajută la prevenirea condensului și a apariției mucegaiului.

Cum păstrezi căldura în timp ce aerisești?

Pentru a evita pierderile inutile de energie, ține cont de câteva recomandări:

Deschide ferestrele complet pentru câteva minute, în loc să le lași rabatate mult timp.

Redu temporar încălzirea în timpul aerisirii, dacă sistemul permite.

Închide ferestrele imediat după schimbul de aer.

Menține umiditatea interioară, ideal, între 40 și 60%.

Nu bloca grilele de ventilaţie.

Aerisirea locuinței iarna nu trebuie să însemne pierderea confortului termic. Prin deschiderea completă a ferestrelor timp de câteva minute, de 2-3 ori pe zi, poți îmbunătăți calitatea aerului și reduce acumularea umidității și a particulelor respiratorii.

Important este să aerisești regulat, eficient și să nu aștepți apariția mirosurilor neplăcute pentru a schimba aerul din casă.