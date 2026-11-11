"Noradrenalina" e dosarul în care patru medici și două asistente de la Spitalului "Sf. Pantelimon", secţia Terapie Intensivă, sunt suspectaţi că şi-au asumat rolul de Dumnezeu. Ar fi decis practic cine trăieşte şi cine moare. Ba chiar ar fi grăbit decesele în anumite cazuri. Acuzaţiile sunt şocante, cutremurătoare şi ne fac pe toţi să ne îngrozim la gândul că bunicul, tatăl, mama, copilul pe care îi internăm în spital ar putea deveni, nu-i aşa, victime la rândul lor. Din punct de vedere juridic, noutatea este că suspecţii au fost trimişi în judecată. Sunt şase infracţiuni, cea mai gravă fiind omor calificat. Anchetatorii susţin între altele că suspecții selectau pacienții despre care considerau că nu mai au şanse de supravieţuire după bunul plac, fără nicio dovadă medicală. "Între altele", pentru că tot anchetatorii dau acum clar, negru pe alb, trei metode de crimă.

Procurorii descriu trei metode prin care medicii au grăbit moartea pacienţilor. Prima: scădeau doza de noradrelină, medicamentul care menţinea tensiunea arterială. În unele cazuri ajungeau la doze minime de doar un mililitru pe oră, deşi pacienţii erau în stare critică. A doua metodă viza oxingenul, iar concentraţia admnistrată prin ventilatorul mecanic ar fi fost scăzută până la 21%, adică nivelul din aerul pe care îl respirăm în mod obişnuit. Pentru un pacient care depinde de ventilatorul mecanic această decizie putea provoca decesul.

Şase persoane au fost trimise în judecată

A treia metodă şi cea mai şocantă e că atunci când pacienţii erau în stop cardiorespirator, medicii nu-i mai resuscitau, deşi erau obligaţi să o facă. Pentru a ascunde totul, anchetatorii spun că inculpaţii modificau foile de observaţie cu valori care nu corespondeau cu realitatea. Mai mult, în timpul vizitelor aparţinătorilor, aceştia creşteau temporar doza de noradrenalină pentru a lăsa impresia că pacienţii primesc îngrijirile corespunzătoare. Personalul numea această metodă "nora pentru vizită".

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În acest dosar, şase persoane au fost trimise în judecată. Vorbim despre patru medici şi două asistente de la ATI. Medicii sunt acuzaţi de omor calificat, tentativă de omor calificat şi fals intelectual, iar asistentele sunt acuzate de declaraţie mincinoasă şi fals intelectual. Instanţa trebuie să stabilească dacă acuzaţiile se confirmă.