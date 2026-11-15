Aruncăm la gunoi 130 de kilograme de mâncare pe an, mai mult decât toți vecinii noștri. Practic, un frigider plin. Dacă pe noi nu ne învaţă nimeni cum să evităm risipa, măcar avem o lege care-i obligă pe comercianţii din zona alimentară să ia măsuri. Iar începând de la 1 octombrie au apărut şi primele sancţiuni.

Din 10 kilograme de alimente aruncate la gunoi, şase provin din casele noastre. La cât de scump e traiul, o soluţie ar putea fi cumpătarea.

"Cumpără mult și după aia nu are ce să facă cu ele, vede că a trecut termenul, zice: Aoleo, gata, aruncă. Nu, nu. Luăm măsuri, nu arunc nimic. De obicei mă duc cu lista pregătită de acasă, nu cumpăr și cu burta plină. Că dacă burta e goală, iei de pe raft ce nu îți trebuie. Încerc să fac cât consumăm la o masă în familie. Nu prea. Avem și un cățel, la noi nu se aruncă mâncare. Nu se face mâncare multă ca să fie aruncată. Ce luăm, cam strictul necesar. Să fie din toate câte puțin", spun oamenii.

La nivel mondial, într-un an, risipa depăşeşte un miliard de tone

Potrivit statisticilor ONU, 645 de milioane de oameni suferă de foame. România aruncă la gunoi 130 de kilograme de mâncare pe cap de locuitor. În Spania, în schimb, risipa este de nici 40 de kilograme de persoană, pe an.

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Şi la noi, mai nou, restaurantele sunt obligate prin lege sa reducă risipa.

"În principiu, nu avem resturi alimentare pentru că folosim un rețetar și suntem foarte bine calculați, dar când se întâmplă și avem un eveniment, le donăm sau avem și anumite asociații cu hrană pentru animăluțe. Majoritatea clienților își iau mâncarea la pachet și nu prea avem risipă. Dar se întâmplă mai mult pe sfârșit de săptămână, când e aglomerat", explică Chiru Steluţa, manager de restaurant.

Şi magazinele alimentare şi producătorii trebuie să ia măsuri împotriva risipei. Pană acum, însă, comercianţii au avut o perioadă de graţie să poată implementa măsurile.

Amenzi pentru firmele din lanţul alimentar care nu reduc risipa

Începând din această lună, firmele din lanțul alimentar care nu fac nimic pentru a reduce risipa riscă amenzi de până la 40.000 de lei. Legea le obligă să aplice cel puțin două măsuri și să depună un plan de reducere a risipei și un raport.

Alimentele care se apropie de data expirării trebuie vândute la preț redus sau donate, în loc să fie aruncate. România are și o rețea de Bănci pentru Alimente, unde pot ajunge produsele aflate aproape de expirare, care altfel ar fi aruncate. De aici, sunt distribuite către organizații caritabile și oameni aflați în dificultate. Astfel, mâncarea ajunge pe mesele celor care au nevoie de ea, în loc să ajungă la gunoi. Şi dacă nici soluţiile acestea nu se vor dovedi suficiente, autorităţile mai au în plan şi transformarea resturilor alimentare in compost sau biogaz.