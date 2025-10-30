La zece ani de la tragedia din Colectiv, în care 65 de tineri şi-au pierdut viaţa, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vorbeşte despre "o ruşine grea, pentru nepăsare şi indolenţă” şi despre "durerea" provocată de faptul că "unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii şi asistentele îşi sacrificau zilele şi nopţile în spitale, ţinând sistemul pe umeri". Rogobete admite că nu ştie de ce centrele de arşi nu au fost demarate mai devreme, dar subliniază că, din 2022, împreună cu echipa sa, a pus în mişcare construcţia acestora.

Ministrul Sănătăţii, la 10 ani după Colectiv: "Uneori simt o rușine grea, pentru nepăsare și indolență" - Hepta

România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un mesaj transmis la 10 ani după tragedia de la "Colectiv".

"Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății. Le coordonez de 3 ani - atunci ca secretar de stat, acum ca ministru. Simt rușine uneori. O rușine grea, pentru nepăsare și indolență. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri. (...) Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate" a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Rogobete a amintit că România are în construcție trei centre de arși, iar cel de la Timișoara se va finaliza chiar anul acesta. Celelalte două sunt la Târgu Mureș și București.

