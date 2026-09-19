Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița are un nou pavilion, construit și dotat în urma unei investiții de 668,4 milioane de lei, finanțată integral prin PNRR. Proiectul a adus patru săli noi de operație, un angiograf, un computer tomograf și aparatură medicală de ultimă generație. O echipă Observator a intrat în noul pavilion și a surprins imagini în premieră cu una dintre cele mai importante investiții recente în sănătate.

Noul Spital Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurat în prezența președintelui României, Nicușor Dan, alături de președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, parlamentari, miniștri și primari din județ.

Investiția în noul pavilion al Spitalului Județean Bistrița se ridică la 668,4 milioane de lei și a fost finanțată integral prin PNRR. Proiectul a adus patru săli noi de operație, un angiograf și un computer tomograf, dar și dezvoltarea unor specialități medicale precum Cardiologia Intervențională, Neurochirurgia, Neurologia, Gastroenterologia, ORL și Oftalmologia.

Investiţia de 668,4 milioane de lei a fost finanţată integral prin PNRR

Noul pavilion este doar una dintre componentele unui proiect mai amplu. Pe lângă construcția și dotarea noii clădiri, au fost modernizate și spațiile existente, iar spitalul a fost dotat cu aparatură medicală modernă. Proiectul include și digitalizarea unității medicale, sisteme moderne de monitorizare a pacienților, măsuri pentru eficientizarea energetică și modernizarea infrastructurii existente.

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Transformarea spitalului vine într-un moment în care unitatea medicală deservește un număr important de pacienți nu doar din Bistrița-Năsăud, ci și din județele învecinate.

Observator, în premieră, în noul spital de la Bistrița

Potrivit materialului filmat de echipa Observator la începutul acestui an, peste 60.000 de pacienți ajung aici în fiecare an. Odată cu extinderea și modernizarea infrastructurii, numărul cazurilor care mai necesită transferul către centre medicale din Cluj sau Târgu Mureș a scăzut la doar câteva zeci pe an.

În ultimii ani, investițiile au schimbat inclusiv capacitatea spitalului de a atrage medici. Potrivit medicului primar gastroenterolog Andrei Vârciu, numărul medicilor tineri a crescut semnificativ, de la aproximativ 20 la 150-160. El explică faptul că relațiile de colaborare dintre specialiști au contribuit la consolidarea echipelor medicale.

Printre echipamentele importante se numără angiograful și computerul tomograf, aparatură care permite dezvoltarea unor servicii medicale complexe la nivel local. Noul pavilion a fost gândit pentru a susține activitatea mai multor specialități și pentru a permite tratarea unor cazuri care, în trecut, puteau necesita transferul către alte centre medicale.

Patru săli de operație noi și aparatură de ultimă generație

Proiectul a inclus și măsuri pentru reducerea riscului de infecții asociate actului medical. În cadrul modernizării a fost utilizat inclusiv un material prezentat ca fiind folosit în premieră în România, cu rol în reducerea infecțiilor nosocomiale.

Modernizarea Spitalului Județean Bistrița face parte din seria proiectelor de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a vizat atât construirea noului corp, cât și reabilitarea clădirii existente, modernizarea infrastructurii, digitalizarea și dotarea cu echipamente medicale.

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Pentru pacienți, schimbarea înseamnă o infrastructură medicală nouă, echipamente moderne și dezvoltarea unor servicii care permit spitalului să gestioneze local tot mai multe cazuri. Pentru medici, investiția a venit în paralel cu formarea unor echipe mai numeroase și cu atragerea unor specialiști.

Vezi imagini cu interiorul spitalului aici.