"Te omor, mă!" Bărbat din Mureş, bătut și dezbrăcat în stradă de doi tineri. L-au lăsat într-o baltă de sânge

Incident şocant într-o localitate din Mureş! Un bărbat a fost bătut cu sălbăticie şi dezbracat în plină stradă de doi tineri, pe care victima îi cunoştea. Banii ar fi motivul pentru care băieţii ar fi pornit atacul, iar după ce i-au aplicat lovitură după lovitură şi au realizat că omul nu are ce să le dea, l-au lăsat într-o baltă de sânge şi au fugit. Zeci de minute, bărbatul a zăcut în mijlocul drumului, până când vecinii l-au văzut şi au sunat la ambulanţă.

"S-au legat de mine, mi-au dat acolo jos: "Te omor, mă! Te omor!". Am avut proteză în gură, nu o mai am, ochiul umflat, coastele m-au durut tot, m-au dezbrăcat în pielea goală", a povestit victima.

Este declaraţia şocantă făcută de bărbatul de 59 de ani din localitatea mureşeană Bistra Mureşului. La lăsarea întunericului, în timp ce se îndrepta spre casă, victima a fost abordată de doi indivizi. Cu toate că se cunoşteau, şi nu au avut vreodată un conflict, aceştia l-au snopit în bătaie.

Bărbatul a fost lăsat într-o baltă de sânge, în mijlocul drumului

După ploaia de lovituri, bărbaţii s-au făcut nevăzuţi şi l-au lăsat pe bărbat într-o baltă de sânge, în mijlocul drumului. Salvarea lui a venit de la vecinii care au sunat disperaţi la ambulanţă.

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"Păi de aici au venit de la bar, au fost mai mulţi, cred că erau şi drogaţi că altcumva nu se putea să te legi de un om noaptea dacă nu a avut treabă cu tine. Cu piciorul, cu pumnii", a adăugat bărbatul bătut cu sălbăticie.

Un vecin crede că agresorii ar fi urmărit banii victimei

"I-au cerut banii, aveau nevoie tinerii de bani. Păi banii cred că e unul din motive, ştiu eu, cred după mine, pentru distracţie şi nu ştiu dacă e vorba de droguri", a declarat un vecin.

Loviturile au fost atât de puternice încât medicii au stabilit că bărbatul are nevoie de opt zile de îngrijiri medicale.

Abia la câteva zile de la atacul brutal, agresorii au fost prinşi de poliţişti.

"Bărbatul în cauză ar fi fost abordat de doi tineri de 22 şi de 23 de ani care l-ar fi agresat cu pumnii în zona feţei, victima fiind supusă la tratamente degradante", a transmis Aurica Mate, purtător de cuvânt al IPJ Mureş.

Cei doi tineri au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi sunt cercetaţi pentru loviri şi alte violenţe.