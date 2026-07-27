Ploaia de meteori Delta Aquaride 2026: Când se poate observa fenomenul astronomic pe cer 

Românii îndrăgostiţi de spectacole oferite de Mama Natură se pot bucura, în câteva zile, de plăcerile oferite de un nou fenomen astronomic deosebit, ploaia de meteori Delta Aquaride 2026.

Ploaia de meteori Delta Aquaride 2026 oferă un nou spectacol fermecător - Facebook/Planetariul şi Observatorul Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad

Ploaia de meteori Delta Aquaride 2026 are loc în perioada 18 iulie - 21 august 2026, însă vârful de activitate este aşteptat să se desfăşoare în noaptea de 30 spre 31 iulie 2026.

Totuşi, specialiştii atrag atenţia că avantajul dintre Delta Aquaride şi alte roiuri de meteori este că Delta Aquaridele au un vârf de activitate mai puţin pronunţat, astfel că spectacolul ceresc poate fi admirate şi în alte nopţi.

Cum putem observa Delta Aquaridele 2026

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Ca de obicei, în astfel de cazuri, se recomandă căutarea unor locuri cu adevărat întunecate, departe de poluarea luminoasă, astfel încât să se obţină o experienţă corespunzătoare.

Delta Aquaridele pot fi observate cu ochiul liber, dar se recomandă acordarea unui timp de 20-30 de minute pentru adaptarea ochilor la întuneric. Specialiştii estimează că, în condiţii optime, se pot observa până la 15-25 de meteori pe oră.

De unde provine denumirea de Delta Aquaride

Denumirea Delta Aquaride provine de la steaua Delta Aquarii, din constelația Vărsător, punctul din care meteorii par să pornească pe cer. Meteorii intră în atmosfera Pământului cu viteze de aproximativ 40 km/s, încălzindu-se intens și vaporizându-se la altitudini de circa 80–100 de kilometri.

La sfârșitul lunii iulie, Delta Aquaridele coincid cu ploaia de meteori Alpha Capricornide, ceea ce poate oferi un spectacol ceresc și mai bogat.