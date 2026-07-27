Iluzia frumuseţii şi a unei imagini perfecte, ca pe reţelele sociale, le determină pe multe femei să își asume riscuri uriașe. Tot mai multe au ajuns să-şi injecteze buzele singure, acasă, folosind sfaturi de pe tutoriale online. Pe TikTok sunt o mulţime de aşa-zise specialiste care încurajează astfel de intervenţii. Şi tot acolo ajung apoi şi rezultatele: chipuri mutilate şi probleme de sănătate care nu se văd cu ochiul liber. Motivul pentru care s-a ajuns la aşa ceva e lesne de înţeles: substanţa pentru mărirea buzelor se poate comanda online, cu doar 200 de lei, pe când o procedură corectă şi sigură poate ajunge până la 2.000 de lei în cabinete.

Internetul este plin de tutoriale. În câteva secunde, oameni fără pregătire medicală îți arată cum să îți injectezi singură acid hialuronic în buze sau în alte zone ale feței, acasă. Totul pare simplu, rapid și cel mai important, mult mai ieftin decât într-o clinică specializată.

Un mililitru de acid hialuronic costă între 150 și 300 de lei și poate fi cumpărat extrem de ușor, uneori e la doar un click distanță. Deși prospectele menționează clar riscurile și contraindicațiile, unele femei aleg să își injecteze singure substanța acasă, fără pregătire medicală sau instruire de specialitate. Motivul? Într-o clinică autorizată, spun ele, aceeași procedură de augmentare a buzelor poate costa chiar și de 5 ori mai mult.

"În cabinet tratamentele injectabile cu acid hialuronic sunt între 1.000 și 1.800 lei, dacă sunt tartamente care necesita mai mulți mililitri de substanţă atunci costurile ajung la 3.000-3.500 lei", a precizat pentru Observator 16 Nicoleta Ferariu, medic specialist chirurgie plastică.

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Dar ieftin e şi periculos. Pe internet, multe femei cer ajutor după astfel de intervenţii nereuşite, făcute acasă.

"Am îndrăznit să-mi injectez singură acid hialuronic în buze. Mi-a apărut o vânătaie mov-albicioasă. Momentan nu mă doare, însă simt că am ceva acolo și sunt foarte îngrijorată. A mai trecut cineva printr-o situație asemănătoare? Sper din suflet să nu fie necroză", potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

Beatrice Speteanu, farmacistă: Riscurile sunt mari să nu mai corespundă din punct de vedere al substanţei. Dacă este livrat de un curier și stă o zi în easyBox la 70 de grade nimeni nu mai garantează că acest produs este de calitatea iniţială.

Reporter: Din farmacie au nevoie de reţetă?

Beatrice Speteanu, farmacistă: În mod normal. Pentru astfel de dispozitive, nu. Când vorbim de alte variante de acid, toxină botulinică, da, este pe bază de reţetă.

Îngrijorarile sunt total justificate, spun medicii. O simpla înţepătură executată greşit poate lăsa urmări pe viaţă.

"Dacă este afectat un vas care are legături cu vasele de la nivelul ochilor, există riscul de orbire. În cazul în care este afectat vasul care irigă buza, apare ischemia și ulterior necroza, adică țesutul respectiv moare și trebuie excizat chirurgical. Inclusiv durerea de cap, cefalea, care pate apărea după un tartament cu acid hialuronic, poate precede un accident vascular", a mai spus Nicoleta Ferariu pentru Observator 16.

Iar lista intervenţiilor făcute acasă poate continua. Roxana a vrut o schimbare de look și a preferat să își pună piercingurile acasă, decât să meargă la un salon.

Roxana: Toate pircingurile mele sunt data acasă.

Reporter: Nu ţi-a fost frică?

Roxana: Ba da, dar nu am avut nicio treabă cu niciun piercing.

Reporter: De ce ai ales să le faci acasă?

Roxana: Ca să nu ami bat drumul al salon. Avem mai multă încredere în mine decât în salon. Am un singur piercing dat de mine, restul de peritenele mele. Căutăm pe TikTok sau pe net.

Nu este singurul motiv. Filtrele de pe rețelele sociale și imaginile perfecte au creat un standard de frumusețe greu de atins. Din dorința de a semăna cu acest ideal, tot mai multe femei recurg la intervenții fără să se gândească suficient la riscuri sau la consecințe. Pare că totul cu orice preţ.

"Oamenii simt o presiune să fie frumoşi, să se indentifice cu frumuseţea. Vorbim de persoane, intrăm pe partea de patologie, de persoane care se schimbă radical, care văd tot timpul defecte la ele pe care alţii nu le observ. Vorbim despre o tulburare dismorfică corporală", a explicat psihologul Mădălina Roşu pentru Observator 16.

Dacă unele proceduri de înfrumusețare, precum vopsitul părului sau manichiura, pot fi făcute acasă, o intervenție estetică realizată greșit ne poate costa nu doar sănătatea. O intervenţie de corectare, în funcţie de complexitate, are preţuri cuprinse între 500 de euro şi câteva mii.