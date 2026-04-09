Orice inovaţie pare un cost până când devine indispensabilă. Este deviza după care lucrează o mână de medici din România care au înţeles că medicina nu poate evolua fără o continuă dezvoltare a tehnicilor şi aparaturilor cu care pot îmbunătăţi calitatea vieţii pacientului. Tot mai mulţi medici caută să facă parteneriate cu ingineri sau studenţi în domeniu care pot construi dispozitivele potrivite inclusiv în sălile de operaţie.

Premieră în România. Intervențiile de la Spitalul Militar care aduc tehnologii noi în medicina românească

FIIRDOG aparţine catedrei de Inginerie şi Robotică a Universităţii Politehnica din Capitală, un partener de încredere al medicilor. "Inovaţia nu este o cheltuială, inovaţia este o investiţie. Asta înseamnă o viaţă salvată, înseamnă o calitate a vieţii mai bună, iar la nivelul societăţii înseamnă că de fapt întreaga societate de fapt câştigă şi câştigă atât din punct de vedere economic cât şi uman", a declarat col. dir. Silviu Dumitrescu, medic primar cardiolog, Spitalul Militar București.

Beneficiile inovaţiei se regăsesc în primul rând în calitatea intervenţiei, dar şi a recuperării pacientului care trece printr-o procedură medicală dificilă. Zile mai puţine de spitalizare şi reluarea activităţii într-un timp mai scurt sunt doar două dintre ele. Medicii de la Spitalul Militar au reuşit să aducă tehnici moderne în practica de zi cu zi şi au deja câteva premiere naţionale în palmares.

"Prima implantare de terapie de activare baroreflexă la un pacient din România, prima revascularizare miocardică non-invazivă prin cardio spec. Unele din ele sunt lucruri la care am contribuit personal, la altele colegii mei. Fiecare din aceste lucruri pe care le-am menţionat a însemnat un concept nou sau o tehnologie nouă. Dacă noi am reuşit, înseamnă că se poate", spune col. dr. Silviu Dumitrescu, medic primar cardiolog, Spitalul Militar Bucureşti.

De multe ori medicii se consultă sau chiar cer soluţii moderne pentru tehnici din medicină. Parteneriatele au loc frecvent cu Universitatea Politehnica. "Inginerii vor să facă lucruri aplicate şi au răspuns afirmativ la toate solicitările colegilor medici de câte ori a fost cazul. Pentru că inovaţia adevărată considerăm că se află la intersecţia acestor domenii", a declarat prof. dr. ing. Cristian Doicin, decanul Facultăţii de Inginerie şi Robotică, Politehnică.

Şi studenţii Universităţii de Medicină "Carol-Davila" se bucură de tehnici moderne în învăţare. "Avem un centru de inovaţie şi eHealth. În cadrul acestuia avem centrul de simulare unde colegii noştri, studenţi şi rezidenţi, învaţă să opereze fără să aibă pericolul de-a leza un pacient sau de-a ajunge la malpraxis. Îi pregătim pentru medicina de mâine prin nişte simulatoare avansate", a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF Carol-Davila.

Vedetele evenimentului au fost FIIRION şi FIIRDOG, roboţii construiţi de studenţii de la Inginerie şi Robotică. Pe lângă alte aptitudini, aceştia au fost înzestraţi şi cu... înţelepciune.

Decan: Încercăm să căutăm răspunsul la întrebarea acestei conferinţe, dacă inovarea este investiţie sau cost. Ce părere ai FIIRION?

FIIRION: Depinde cine mă pregăteşte. Pe un raft sunt cost, în mâinile unui medic şi-ale unui inginer sunt investiţie. Între un spital care aşteaptă şi o facultate care construieşte eu pot fi o punte.

