Descoperire macabră într-un sat din Maramureș. Un localnic care își plimba câinele a găsit pe câmp un craniu uman și un picior. Speriat, bărbatul a sunat imediat la 112, iar zona a fost împânzită de echipe de criminaliști. În timpul cercetărilor, anchetatorii au mai scos din pământ o geacă și două telefoane mobile. Deocamdată, identitatea victimei nu este confirmată. Există însă suspiciunea că rămășițele ar putea aparține unui bărbat dispărut în urmă cu patru ani.

Grozăvia a fost descoperită ieri, în jurul prânzului. Un localnic a plecat cu câinele la plimbare și, când s-a apropiat de o tufă, a observat mai multe oase umane pe pământ.

"Am văzut o tufă de soc. Am zis să mergem să luăm nişte flori pentru socată. Când m-am apropiat de tufă, am văzut ţeasta de la craniu. Am dat cu piciorul şi când s-a întors a fost aşa ca şi ochii, craniu ca osul", a povestit localnicul care a găsit rămăşiţele.

Speriat, bărbatul a sunat imediat la 112. Zona a fost delimitată, iar criminaliștii au început căutările și săpăturile.

Articolul continuă după reclamă

"La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă formată din poliţişti de investigaţii criminale şi criminalişti, care au descoperit mai multe fragmente osoase. Acestea au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Maramureş, în vederea stabilirii cauzei decesului şi identităţii persoanei", a declarat Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ Maramureş.

În zonă au fost găsite și două telefoane mobile și o geacă. Toate îngropate în pământ. Deocamdată, nu se știe cui aparțin, însă anchetatorii iau în calcul varianta ca rămășițele să fie ale unui bărbat de 46 de ani, dispărut în urmă cu patru ani, chiar în Ajunul Crăciunului.

Medicii legiști au început necropsia și încearcă să stabilească dacă este vorba despre o moarte violentă. Nu este exclus ca osemintele să fie trimise la Institutul Național de Medicină Legală din București pentru expertize suplimentare.

"În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal în vederea stabilirii stării de fapt şi dispunerea măsurilor legale", transmite purtătorul de cuvânt al Poliţiei.

Zona a fost păzită peste noapte de jandarmi, iar astăzi polițiștii au revenit pentru noi căutări. Oamenii legii discută inclusiv cu familia bărbatului dispărut, pentru a afla dacă obiectele găsite i-ar putea aparține.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰