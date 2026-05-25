Surse Observator: Un apropiat al lui Bercea Mondialu’ ar fi atacat un tânăr într-o benzinărie din Slatina

Un tânăr de 26 de ani a fost ameninţat cu moartea şi stropit cu un lichid, într-o benzinărie din Slatina, în urma unui conflict. Potrivit surselor Observator, agresorul ar fi un apropiat din anturajul lui Bercea Mondialu’, iar victima ar fi parte vătămată într-un dosar de şantaj şi camătă în care acesta este vizat. Poliţiştii îl caută pe autor şi încearcă să stabilească ce substanţă a fost folosită.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat că, în noaptea de duminică spre luni, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o staţie peco din Slatina ar fi fost ameninţat şi stropit cu un lichid.

"Din primele verificări, s-a stabilit faptul că un tânăr, în vârstă de 26 de ani, pe fondul unui conflict ar fi fost ameninţat cu moartea de către o persoană, care ar fi aruncat asupra acestuia un lichid", au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Surse Observator: agresorul ar fi din anturajul lui Bercea Mondialu’

Potrivit surselor Observator, agresorul ar fi un apropiat din anturajul lui Bercea Mondialu’. Victima ar avea calitatea de parte vătămată într-un dosar de şantaj şi camătă în care este vizat Bercea şi ar fi fost atacată, cel mai probabil, ca formă de intimidare sau răzbunare.

Bărbatul le-ar fi spus iniţial anchetatorilor că a fost stropit cu benzină, apoi ar fi revenit şi ar fi susţinut că substanţa ar fi fost acid. Victima ar fi încercat să se apere pentru ca lichidul să nu îi ajungă pe faţă, fiind stropită pe mână. În timpul audierilor, bărbatul ar fi oferit mai multe variante, unele contradictorii, mai spun sursele Observator.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi continuă cercetările pentru identificarea autorului faptei.

De asemenea, urmează să se stabilească cu ce lichid a fost stropit bărbatul.

