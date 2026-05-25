Rusia amenință Kievul cu atacuri asupra instituțiilor și avertizează străinii să plece: "S-a umplut paharul"

Rusia i-a avertizat, luni, pe diplomaţii şi cetăţenii străini să plece din Kiev, deoarece va urma o serie de lovituri. Ministerul rus de Externe a declarat că motivul acestei decizii ar fi fost un presupus atac asupra clădirii unui colegiu şi a unui cămin din Starobilsk, regiunea Luhansk, aflată sub ocupaţie rusă, scrie Ukrainska Pravda, citând un comunicat al Ministerului rus de Externe.

de Daniela Ciucă

la 25.05.2026 , 21:29
Ministerul de Externe de la Moscova a precizat că atacurile ruse vor viza centre de decizie, puncte de comandă şi instalaţii ale industriei de apărare din Kiev. În comunicatul transmis de Ministerul rus de Externe nu a fost menţionat momentul începerii loviturilor.

Acestea sunt anunţate ca o reacţie la un atac ucrainean cu drone asupra unui obiectiv descris de Rusia ca un cămin studenţesc.

Ucraina susţine că clădirea pe care a distrus-o vinerea trecută în regiunea ucraineană Luhansk - ocupată de forţele ruse - era sediul unui cartier general al unităţii ruseşti de drone Rubicon.

"Toate acestea au umplut paharul răbdării. În condiţiile actuale, Forţele Armate ale Federaţiei Ruse încep o sarcină consecventă de lovituri sistematice asupra întreprinderilor complexului militar-industrial ucrainean din Kiev, inclusiv asupra unor locuri specifice de proiectare, producţie, programare şi pregătire pentru utilizarea UAV-urilor, care sunt folosite de regimul de la Kiev cu sprijinul specialiştilor NATO responsabili de furnizarea componentelor, asigurarea datelor de informaţii şi stabilirea ţintelor. Lovituri vor fi efectuate şi asupra centrelor de decizie şi posturilor de comandă", se arată în comunicatul transmis de Ministerul rus de Externe.

