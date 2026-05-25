Ultimele mesaje ale Alisiei, fata ucisă la ferma din Bihor: "Am minţit că am 16 ani şi tot nu mă lasă în pace"

Tatăl Alisiei, eleva de 18 ani ucisă într-un lan de rapiţă din Parhida, a făcut publice mai multe conversaţii private ale fiicei sale, la aproape trei săptămâni de la crimă. Bărbatul susţine că mesajele arată că adolescenta îl respingea pe principalul suspect şi contrazic versiunea acestuia, potrivit căreia ar fi avut o relaţie cu tânăra. Familia fetei afirmă, de asemenea, că din conversaţii ar reieşi că soţia fermierului la care Alisia făcea practică ar fi ştiut despre situaţia în care se afla adolescenta.

Potrivit publicaţiei ebihoreanul.ro, Zsolt Incze, tatăl fetei ucise, a publicat pe Facebook conversaţii purtate de Alisia pe Instagram, după ce anchetatorii i-au returnat telefonul adolescentei.

"Aici sunt dovezile, conversațiile dintre Alisia și o prietenă de pe Instagram, că Alisia nu a vrut nici o relație cu criminalul", a scris bărbatul pe Facebook.

Tatăl fetei spune că a decis să facă publice mesajele pentru a combate afirmaţiile lui Jozsef Zsolt Bone, principalul suspect în cazul crimei. Bărbatul le-ar fi spus procurorilor că tânăra i-ar fi fost iubită o perioadă, iar fapta ar fi fost comisă "din gelozie".

Tânără l-a minţit pe suspect ca să scape de avansuri

Potrivit capturilor publicate de familie, mesajele arată că Alisia încerca să îl ţină la distanţă pe bărbat. Adolescenta i-ar fi spus inclusiv că are 16 ani, în speranţa că acesta nu o va mai căuta.

"El nu ştie că eu am 18 ani. L-am minţit că am 16 ani, că ştii, că pentru minori face puşcărie. Şi tot nu mă lasă în pace", i-a scris Alisia prietenei sale.

"Dar i-ai spus cuiva? Pentru că nu va fi bine", o avertizează prietena sa.

La această întrebare, victima a răspuns că i-ar fi povestit soției lui Ovidiu Korponai, proprietarul fermei de capre din Parhida unde făcea practică: "La nevasta şefului".

Familia susţine că fata era hărţuită

În conversaţiile făcute publice, Alisia vorbea şi despre diferenţa mare de vârstă dintre ea şi bărbatul care ar fi căutat-o insistent.

"Nu înţeleg, nu vede că e un moş de 40 ani?", îi scria prietenei.

Adolescenta spunea şi că, dacă bărbatul nu o va lăsa în pace, îi va cere ajutorul fratelui ei: "Îi voi spune fratelui meu, şi îi va arăta el".

În aceeaşi conversaţie, Alisia se arăta nedumerită de felul în care Jozsef Zsolt Bone ar fi obţinut numărul ei de telefon.

"Încă nu am aflat de unde are numărul meu. Şi m-a întrebat de ce nu îi răspund la telefon", a scris adolescenta.

Reacţia tatălui fetei ucise

Tatăl Alisiei susţine că mesajele demonstrează că fiica sa era hărţuită şi că soţia fermierului la care adolescenta făcea practică ar fi fost informată despre situaţie.

"Ei aveau obligația să ne anunțe", a scris Zsolt Incze.

Bărbatul îi consideră pe fermier şi pe soţia acestuia responsabili moral pentru tragedie.

Crima din Parhida, descoperită pe 8 mai

Alisia, elevă în vârstă de 18 ani, a fost găsită fără viaţă pe 8 mai, într-un lan de rapiţă de lângă Parhida. Tânăra avea gâtul tăiat.

La mică distanţă de locul crimei a fost găsit, aproximativ şase ore mai târziu, şi principalul suspect, Jozsef Zsolt Bone, un bărbat de 39 de ani. Acesta fusese eliberat condiţionat anul trecut din penitenciar, unde executase o pedeapsă de 20 de ani pentru o altă crimă.

Amintim că Jozsef Zsolt Bone ajunsese în Parhida după ce fermierul Ovidiu Korponai, consilier local şi naşul de botez al surorii Alisiei, a garantat pentru el în faţa judecătorilor. Acesta promisese că îi va oferi cazare şi loc de muncă după eliberare. Ulterior, bărbatul a fost găzduit şi angajat la ferma lui.

În paralel, anchetatorii verifică relaţia dintre fermă şi unitatea de învăţământ unde studia Alisia, dar şi condiţiile în care era organizată practica elevilor. Sunt analizate şi obligaţiile pe care le aveau persoanele responsabile faţă de adolescenţii aflaţi la stagiu.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

