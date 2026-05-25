Lavrov l-a informat pe Marco Rubio că Rusia va lovi "sistematic" obiective militare din Kiev

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia Moscovei de a lansa atacuri asupra unor obiective din Kiev despre care Rusia susţine că sunt folosite de armata ucraineană. Anunţul a fost făcut luni de Ministerul rus de Externe, care afirmă că loviturile reprezintă un răspuns la "atacurile teroriste" atribuite Ucrainei pe teritoriul Rusiei.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 22:07
Ministerul rus de Externe a transmis că Serghei Lavrov a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, în care l-a informat despre decizia Moscovei de a lansa atacuri asupra unor obiective din Kiev asociate armatei ucrainene, potrivit Reuters.

Moscova spune că atacurile sunt un răspuns la acţiunile Ucrainei

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului, Lavrov i-a spus oficialului american că decizia a fost luată "ca răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populaţiei paşnice şi a obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei".

Rusia susţine că loviturile vizează infrastructură folosită în scop militar şi centre unde sunt luate deciziile operaţionale ale armatei ucrainene.

Rusia anunţă "lovituri sistematice" asupra unor obiective din Kiev

În comunicatul Ministerului rus de Externe se afirmă că forţele armate ruse "încep lovituri sistematice asupra instituţiilor situate în Kiev care sunt utilizate în folosul Forţelor Armate ale Ucrainei".

Totodată, Moscova spune că vor fi vizate şi "centrele unde sunt luate deciziile corespunzătoare".

Declaraţiile vin în contextul intensificării atacurilor şi schimburilor de lovituri dintre Rusia şi Ucraina, într-un moment în care conflictul continuă să provoace tensiuni majore între Moscova şi statele occidentale.

