Există diagnostice care, până nu demult, echivalau cu o sentință necruțătoare. Astăzi, însă, tehnologia schimbă destine. Doi oameni diagnosticați cu anevrisme complexe de aortă, afecțiuni cu risc major de ruptură și deces, au fost salvați prin intervenții minim invazive, cu ajutorul unor proteze personalizate. Pot pleca acasă perfect sănătoși, la doar câteva zile de la operații.

Anevrismul de aortă este o dilatare anormală a celei mai mari artere din corp. Poate evolua fără simptome, dar atunci când se rupe, consecințele sunt, de cele mai multe ori, fatale. Unul dintre pacienți avea un anevrism complex, într-o zonă dificilă, care afecta și arterele către organele abdominale. Operația clasică ar fi presupus riscuri uriașe.

"Domnul doctor nu îmi dădea șanse decât 1-2%. Din cauza că era, să zic eu, era aortă, asta era pusă cam amplasată cam prost", explică Dumitru Diaconu, pacient.

Soluția a fost o intervenție minim invazivă.

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"Am folosit această tehnologie modernă în care s-a realizat o proteză pe măsura anevrismului care s-a potrivit în toate ramurile și dovadă suntem la două zile după intervenție. Totul e perfect, fără tăietură", spune prof. dr. Victor Costache.

La doar două zile de la intervenție, Dumitru era pregătit să plece acasă.

"Sunt bine, chiar foarte bine, nu am nicio durere", spune Dumitru Diaconu.

Și celălalt pacient trăia cu sabia deasupra capului de mai bine de cinci ani. Medicii au urmărit evoluția anevrismului lui Viorel, dar când aorta a atins dimensiunea la care riscul de ruptură a crescut semnificativ, operația a devenit inevitabilă.

"Știam că am probleme. Am urmărit problema, am făcut CT, ecograf. Și când am ajuns la o limită de 50 mm a aortei, am hotărât că trebuie operată", spune Juju Viorel.

Tehnologia care reduce trauma și scurtează recuperarea

Venise pregătit pentru o operație clasică. În schimb, medicii au ales aceeași tehnologie personalizată, care reduce trauma și scurtează recuperarea.

"În situația mea nu te gândești prea mult. În situația mea trebuie să acționezi. Și atunci, indiferent care variantă ar fi existat, trebuie acționat", a relatat Juju Viorel.

Fiecare proteză este construită după anatomia pacientului, pe baza imaginilor obținute cu ajutorul computerului tomograf. Procesul durează aproape două luni, dar permite tratarea unor cazuri considerate, până de curând, aproape imposibil de operat. În plus, specialiștii români au avut și sprijinul unui renumit profesor din Olanda.

"Am speranța că fiecare cetățean român primește îngrijire bună și are aceleași oportunități ca oricine în Europa", spune aceasta.

"A trebuit să facem acest endograft customizat, care a fost efectiv construit pe măsura și pe anatomia dumneavoastră. Intervenția este foarte complexă, dar s-a desfășurat foarte bine", explică Victor Costache.

Anevrismele aortice toracoabdominale sunt afecțiuni rare, dar extrem de periculoase. Apar mai ales la bărbații trecuți de 60 de ani. Statistic, în fiecare an sunt diagnosticate aproximativ 6 până la 10 cazuri noi la fiecare 100.000 de locuitori.