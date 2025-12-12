Multe dintre simptomele răcelii, gripei și ale virusurilor mai serioase, precum Covid, se suprapun în sezonul rece. Însă există câteva indicii care ne pot ajuta să identificăm exact vinovatul.

Răceală, gripă sau Covid? Medicii explică cum să faci diferența în această perioadă - Profimedia

Medicul Oscar Duke, care este și prezentator TV, a împărtăşit pentru BBC principalele sale recomandări pentru a face diferența între răceală, gripă și Covid şi a evita ce e mai rău.

Vremea rece provoacă răceli?

Cercetările privind cât de mult influențează vremea rece sistemul nostru imunitar rămân neclare.

Dar zilele mai întunecate ne fac, de obicei, să ne îndreptăm către spații calde, confortabile și închise. Iar acest mediu este perfect pentru virusuri.

Tot acum, copiii mici se reîntâlnesc la școală după vacanța de vară. Școala și grădinița pot funcționa ca o cutie Petri, cu o mulțime de virusuri în circulație, iar cei mici pot aduce aceşti germeni acasă.

Acelaşi lucru se aplică și studenților din căminele universitare, unde apropierea și interacțiunea intensă răspândesc microbii, iar consumul excesiv de alcool și petrecerile slăbesc suplimentar sistemul imunitar.

Ce este "super-gripa"?

Liderii NHS avertizează deja că Marea Britanie se confruntă cu un sezon de gripă fără precedent.

Gripa a lovit cu o lună mai devreme decât în mod normal, iar o tulpină mai severă a virusului circulă în prezent. Vaccinurile continuă să fie eficiente împotriva acestei tulpini mutate de gripă A(H3N2), pe care unii au început să o numească "super-gripă".

Este răceală, gripă sau Covid?

Răceală:

Simptomele apar treptat

Afectează mai ales nasul și gâtul

Semn timpuriu: presiune în urechi

Tuse productivă, cu mucus

Gripă:

Debut brusc

Te simți epuizat complet

Febră, dureri musculare, oboseală profundă

Necesită odihnă la pat

Tuse seacă

Covid:

Simptome tipice gripei

Pierderea gustului sau mirosului

Diaree sau disconfort abdominal

Dar există câteva indicii care te pot ajuta să identifici vinovatul. Dacă o răceală se instalează, de obicei o face treptat. Va afecta nasul și partea din spate a gâtului, iar unii simt o gâdilitură în spatele gurii.

Un alt semn timpuriu poate fi senzația de presiune în urechi. Dacă virusul coboară mai jos, poate ajunge la plămâni și provoca o tuse supărătoare.

În majoritatea cazurilor însă, aceste simptome nu ne împiedică să ne continuăm activitățile zilnice.

