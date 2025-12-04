"Dreptul la Zâmbet": Medicii cer tratamente stomatologice gratuite pentru toți copiii între 0 și 14 ani

Dreptul la zâmbet înseamnă acces stomatologic real pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani. Propunerea se referă la o sumă echivalentă cu 25% din salariul minim brut, sumă plătită de CNAS, care poate fi utilizată în orice cabinet stomatologic public sau privat, de către părinţii copiilor care au nevoie de intervenţii stomatologice.

Motivul este că doar 25% dintre medicii dentişti din România sunt în contract cu casa, iar suma decontată nu depăşeşte 6000 de lei, mai mult decât insuficient spun ei. Doctorii au preluat modelul ţărilor europene, în Franţa de exemplu prevenţia este decontată de stat pentru toţi copiii şi tinerii, cu vârsta de până la 24 de ani.

Ţara noastră este pe primele locuri în Europa la problemele dentare ale locuitorilor, şi pe ultimele locuri la spălatul pe dinţi. Memoriul a fost întocmit de mai mulţi medici stomatologi din ţară şi a fost depus la Comisia de Sănătate din cadrul Senatului României. Documentul poate fi consultat AICI.

Articolul continuă după reclamă

Documente: Memoriu_Comisia_de_Sanatate_Dreptul_la_Zambet.pdf

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰