Creatorul sângelui artificial, profesorul japonez Hiromi Sakai, este prezent, în premieră, în România, la Congresul Internațional al Studenților de Medicină - un eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Alături de el, experți recunoscuți la nivel mondial discută la București despre viitorul Medicinei 3.0 și prezintă descoperirile care pot schimba modul în care trăim și ne tratăm. Evenimentul se încheie duminică, pe 7 decembrie.

Medicina viitorului este deja conturată de cercetatorii de top care au venit la București pentru a le împărtăși viitorilor doctori descoperirile care vor revoluționa lumea medicală. Prezent la Congresul Internațional al Studenților de Medicină este creatorul tehnologiei sângelui artificial: profesorul japonez Hiromi Sakai.

"În Japonia, o parte din sângele donat este aruncat din cauza perioadei de depozitare. Așa că, colectăm sângele aruncat și purificăm hemoglobina din el", a spus Prof. Hiromi Sakai.

Sângele artificial este compatibil cu orice grupă sanguină si poate fi păstrat până la doi ani la temperatura camerei.

Articolul continuă după reclamă

Hiromi Sakai: "Produsul este în faza unu a studiilor clinice în Japonia, așa că sperăm să fie introdus în practica medicală până în 2030."

Reporter: Credeți că sângele artificial ar putea fi folosit în România în viitor?

Hiromi Sakai: "România? Da, în viitor, da, desigur, da, vrem să salvăm toți oamenii din lume."

Peste 850 de participanți studenți, rezidenți, tineri cercetători și cadre universitare participă la evenimentul organizat de Societatea Studenților în Medicină din București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".

"Avem participanți din peste 50 de țări și nu doar din Europa, de peste tot din lume", a afirmat Ana Maria Ştefan, preşedinte al Congresului Internațional pentru Studenți la Medicină din București.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține, prin Senatul Științific, cercetarea și inovația în domeniul longevității, formând o nouă generație de specialiști capabili să transforme știința viitorului în realitate.

Rafaela este din Portugalia si va termina anul acesta studiile. Vrea sa devină medic ginecolog si are si ale visuri mărețe.

"Avem un sistem public și cred ca nu este foarte organizat. Cred ca e primul lucru pe care îl putem face să îi facem să rămână în sistemul public și sâ nu se axeze spre privat", a spus Rafaela Mano Leite, studentă din Portugalia.

"E într-adevăr un moment important pentru studenții din România, fiindcă pe lângă caracterul educațional și faptul că se pot perfecționa pentru a deveni medici, au și oportunitatea de a interacționa cu studenți din alte țări", a spus Dragoş Vinereanu, preşedinte al Senatului UMFCD.

Partenerul științific al ediție, Senatul Științific lansează tinerilor provocarea de a păși în zona de cercetare a viitorului: știința longevității.

Cea mai inovatoare soluție va fi premiată. Congresul Internațional al Studenților de Medicină din București se desfășoară până pe 7 decembrie. În acest timp Senatul Științific va fi prezent la "Scientific Fair" cu propriile proiecte de cercetare, oferind tinerilor medici o incursiune în inovațiile dezvoltate în România: studiul național "Harta Longevității", descoperiri din zona alimentației funcționale, precum pâinea cu efecte anti-aging.

