Guvernul britanic, păgubit cu 11 miliarde de lire în pandemie. Banii, furați prin cereri false

Pagubă uriaşă provocată în Marea Britanie prin cereri frauduloase pentru fonduri de sprijin în pandemia de Covid.

11 miliarde de lire sterline au fost pierdute de guvernul britanic, bani destinaţi familiilor şi serviciilor publice. Un raport independent arată că multe scheme financiare implementate de fostul guvern conservator, nu aveau garanții împotriva fraudelor.

Responsabilitatea redusă a autorităţilor, calitatea slabă a datelor și contractarea deficitară au fost principalele motive ale pierderii. Controalele antifraudă au fost total inadecvate iar Guvernul a reuşit să recupereze doar 400 de milioane de lire sterline.

Marea Britanie a înregistrat peste 230.000 de decese cauzate de COVID, o rată a mortalității similară cu cea din Statele Unite și Italia.

