Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 12 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu până la 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 12 decembrie 2025, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 12:53
Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină a scăzut cu până la patru bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,66 şi 7,76 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,31 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,45 şi 7,57 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,03 şi 8,29 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,79 lei.

