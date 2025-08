Peste 3 milioane de români vor cotiza la fondul de asigurări de sănătate din această lună, dintre care 650.000 nu aveau niciun venit fiscalizat. Co-asiguraţii au la dispoziţie o lună pentru a-şi depune actele la ANAF, altfel nu vor mai beneficia de servicii medicale gratuite de luna viitoare. Mulţi se plâng însă că nu au de unde să plătească 2.400 de lei pe an.

Cristina Leahu are 5 copii şi nu are niciun venit. Munceşte doar soţul, care întreţine familia. Preferă să rămână neasigurată decât să ia din lucrurile necesare celor mici. "Nu voi face parte din categoria de oameni care vor achita această asigurare pentru că nu face parte din priorităţile noastre. Nu avem o asemenea disponibilitate pentru că ar trebui să luăm din alte fonduri, care acele fonduri ar leza nevoile copiilor. Lucru pe care nu am să-l fac şi nici să-l facem. Este un nu categoric", a declarant Cristina Leahu. În alt colţ de ţară, oamenii bolnavi şi fără venit se gândesc cu groază la ziua în care ar putea avea nevoie de un tratament în spital.

Cei care vor să se asigure trebuie să depună declarația de venit la sediile ANAF sau online

"Ne va afecta foarte mult. Suntem bolnavi, am probleme cu inima, cu glanda şi vă daţi seama că-mi trebuie şi mie medicamente. De muncit nu poţi să munceşti. Pentru că mie pe căldură mi se face rău. O să ne fie foarte greu. Salariile sunt foarte mici şi toate scumpe. Te duci în spital sau te duci să iei medicamente, dai o groază de bani", a declarat Ana Mihai. La polul opus sunt cei care vor să fie asiguraţi ca să nu plătească servicii medicale. În Capitală oamenii s-au înghesuit încă din prima zi la sediile ANAF. Peste 100.000 de persoane se asigurau anual în mod direct la Fisc. Statul vrea să crească numărul acestora până la 650.000 şi oferă posibilitatea ca suma să fie plătită în două tranşe.

Cei care vor să se asigure trebuie să depună declarația de venit, 212, la sediile ANAF sau online, apoi trebuie să plătească prima tranșă, adică 25% din total. Restul sumei, până în luna mai a anului viitor. În total 2430 de lei. După plata primei tranșe, persoana devine asigurată în sistemul de stat pentru un an întreg. Din această lună se va reţine direct la sursă plata CASS pentru noi categorii de persoane. Printre care mamele aflate în concediu maternal şi pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei. În acest moment Casa de Asigurări nu are banii necesari pentru a plăti toate spitalele până la final de an.

"Tot ne mai lipsesc 3 miliarde, fără să mai punem la calcul cele 4 miliarde pe care le avem restanţă pentru concediile medicale din anii precedenţi. Suntem în discuţii permanente astfel încât să putem veni la zi cu medicamentel", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS. În cazul în care un pacient neasigurat ajunge într-un spital de stat, trebuie să plătească fiecare serviciu. Pentru o simplă pneumonie, de exemplu, la un spital de boli infecţioase din Bucureşti, decontul poate ajunge la 17.000 de lei.

