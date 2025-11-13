Se scumpesc poliţele RCA. Șoferii din Bucureşti şi Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult

ASF a publicat noile tarife de referinţă RCA pentru următoarele şase luni. Scumpirile nu sunt deloc de ignorat, mai ales pentru şoferii din Capitală.

Tarifele vor putea crește, în medie, cu peste 5,4%, conform ASF, în următoarele 6 luni. Asta înseamnă că pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de ani din București și Ilfov, polița RCA ar putea urca până la 2.614 lei, comparativ cu 1.590 de lei în alte județe.

Șoferii din Capitală și din Ilfov plătesc mai mult pentru că sunt considerați cu risc mai mare de daună. Totodată, știm că atunci când solicităm 3 oferte diferite de la asiguratori, dacă ni se oferă un preț cu 36% mai mare decât acest tarif de referință suntem îndreptățiți să solicităm un preț mai mic la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România.

Dacă vom compara cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul a crescut cu aproximativ 400 de lei. Așadar, o cheltuială în plus destul de costisitoare pentru șoferi dacă le punem și pe celelalte: s-a mărit și rovinieta, avem prețuri mai mari la benzină.

