Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Se scumpesc poliţele RCA. Șoferii din Bucureşti şi Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult

ASF a publicat noile tarife de referinţă RCA pentru următoarele şase luni. Scumpirile nu sunt deloc de ignorat, mai ales pentru şoferii din Capitală. 

de Ingrid Tîrziu

la 13.11.2025 , 12:52

Tarifele vor putea crește, în medie, cu peste 5,4%, conform ASF, în următoarele 6 luni. Asta înseamnă că pentru un șofer cu vârsta între 31 și 40 de ani din București și Ilfov, polița RCA ar putea urca până la 2.614 lei, comparativ cu 1.590 de lei în alte județe.

Șoferii din Capitală și din Ilfov plătesc mai mult pentru că sunt considerați cu risc mai mare de daună. Totodată, știm că atunci când solicităm 3 oferte diferite de la asiguratori, dacă ni se oferă un preț cu 36% mai mare decât acest tarif de referință suntem îndreptățiți să solicităm un preț mai mic la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România. 

Dacă vom compara cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul a crescut cu aproximativ 400 de lei. Așadar, o cheltuială în plus destul de costisitoare pentru șoferi dacă le punem și pe celelalte: s-a mărit și rovinieta, avem prețuri mai mari la benzină. 

Articolul continuă după reclamă
Ingrid Tîrziu
Ingrid Tîrziu Like

Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

rca asigurare sofer bucuresti
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Fenomene extreme cu viscol și ger, în prognoza meteo pentru iarnă, din cauza vortexului polar. ANM anunță când vin primele ninsori
Fenomene extreme cu viscol și ger, în prognoza meteo pentru iarnă, din cauza vortexului polar. ANM anunță când vin primele ninsori
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Ştiri economice » Se scumpesc poliţele RCA. Șoferii din Bucureşti şi Ilfov ar putea plăti și cu 1.000 de lei mai mult