Video Polița RCA, obligatorie pentru trotinete și biciclete. Ce sancţiuni riscă cei care nu respectă noile reguli

Noi cheltuieli pentru trotinetele electrice. De pe 13 decembrie a intrat în vigoare RCA-ul pentru asemenea vehicule. Cei care nu respectă legea se pot aştepta la sancţiuni usturătoare.

de Bogdan Dinu

la 13.12.2025 , 14:25

Noua legislație a intrat în vigoare sâmbătă, 13 decembrie, după ce a trecut perioada de conformare de 30 de zile. Poliția RCA devine astfel obligatorie pentru bicicletă şi trotinetele electrice.

Persoanele care vor fi prinse fără această poliție riscă amenzi de la 1.000 până la 2.000 lei, dar în anumite cazuri și reținerea certificatului de înmatriculare.

Cine este sancţionat astfel trebuie să parcheze trotineta, bicicletă sau vehiculul într-un spațiu privat, nu într-o parcare publică, până în momentul în care va fi remediată problema.

Această măsură a fost luată inclusiv în scopul de a diminua numărul de accidente în care sunt implicate trotinete electrice.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

rca trotinete asigurare
