Din rău în mai rău! După ce motorina a trecut de pragul de 8 lei, acum şi RCA-ul ne dă încă o lovitură. ASF a publicat noile tarife de referință pentru următoarele șase luni. Sunt așteptate scumpiri, mai ales pentru șoferii din Capitală. Ca să facă față majorării, tot mai mulţi români plătesc poliţa în rate.

Tarifele de referinţă vor fi mai mari, în medie, cu 5,4% în următoarele 6 luni conform ASF. Şoferii din Capitală şi din Ilfov sunt printre cei mai afectaţi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Creșteri semnificative față de anii trecuți

Articolul continuă după reclamă

Aceste tarife sunt orientative şi nu reflectă oferta asigurătorilor. Aceeaşi şoferi din Capitală plăteau în 2023 până în 2.500 de lei pe an pentru RCA. Sub plafonarea de anul trecut, tariful era undeva la 2.600 de lei. La finalul acestui an, nota de plată e 3.300 de lei pe an. O creştere de aproximativ 30% în ultimii doi ani. Preţul scade la jumătate pentru şoferii model, fără incidente în trafic.

"Un pic mai mult de atenţie în trafic înseamnă un RCA mai stabil. Să ai o maşină la finalul lui 2025 e mai scump decât anul trecut. Nu mai vorbim şi de creşterea impozitelor", a explicat Lucian Popa, specialist auto.

"Sunt momente în care te duci să-ţi obţii banii pe asigurare şi aştepţi luni de zile, sumele pentru veniturile noastre sunt destul de mari", a spus o persoană.

Nemulțumiri în industrie și acuzații dure la adresa sistemului RCA

"Am ajuns să asistăm la un jaf generalizat al acestor asigurări obligatorii prin legea 132. Nici astăzi, niciun Guvern al României, n-a putut să dea nicio ordonanţă sau dispoziţie ca o instituţie financiară românească să emită poliţe RCA", a declarat Vasile Ştefănescu, preşedinte COTAR.

Şoferul care primeşte însă 3 oferte de asigurări cu 36% mai mari decât tariful de referinţă, este considerat cu risc şi se poate adresa Biroului Asiguratorilor de Vehicule din România pentru o ofertă mai bună.

"Preţurile sunt mult peste medie la tinerii sub 30 de ani care conduc maşini puternice. Preţurile au crescut pentru că toate preţurile în societate au crescut!", a transmis un broker.

Tot mai mulți români plătesc RCA în rate

Pentru că nu au mai suportat cheltuielile, mulţi au început să plătească în rate poliţa de asigurare, la firmele care permit acest lucru - fie direct eşalonat la asigurător, fie prin card de credit. Aproximativ 40% dintre românii care au răspuns sondajului de pe site-ul Observatornews.ro au ales această variantă de plată.

"În lege ar trebui să existe ceva care să impună blocarea unor sume pe cardul clienţilor în niște condiţii optime cu plata în rate. Sau cu cardul de credit. Dacă mergem către companii bune în piaţă, cu istoric, acolo se poate face asta şi spargem în rate fără nicio problemă", a subliniat Valeriu Bădilă, broker.

În prezent, doar 75% dintre maşini au poliţă obligatorie.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰