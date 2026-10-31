Dormim puțin, ne trezim obosiți și plecăm la serviciu cu gândul la cafeaua care ne va ține în priză. Dar efectele unei nopți nedormite nu dispar după prima ceașcă. Ne concentrăm mai greu, facem greșeli și avem nevoie de mai mult timp pentru sarcini pe care, în mod normal, le rezolvăm rapid. Un cerc vicios care ne afectează randamentul, starea de spirit și sănătatea. Specialiştii recomandă cel puţin 7 ore de somn pe zi, chiar dacă ni se pare că 5 ne sunt de ajuns.

Alarma sună, dar am mai vrea câteva ore de somn. Amânăm trezirea, ne grăbim să ne pregătim și apelăm la cafea pentru a începe ziua. După o noapte agitată sau prea scurtă, primele ore de lucru pot deveni o adevărată provocare.

"Mă mai văd cu prietenii, mai ieșim în centrul vechi, îmi propun să mă întorc la o oră decentă și când mă trezesc acolo, parcă aș mai sta. Au existat situații în care am venit direct de la terasă la muncă", spune o persoană.

Motivele pentru care noaptea este mai scurtă sunt diferite. Unii încearcă să rezolve sarcini casnice, iar alții se distrează în oraș. Rezultatul însă este același. Dimineața oboseala se simte la serviciu. Specialiștii recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte. Altfel, sarcinile se prelungesc, iar productivitatea scade.

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Nu contează doar numărul de ore de odihnă, ci și calitatea lor

"Ne afectează metabolismul glicemic, devenim mult mai predispuşi la a depune ţesut gras, devenim mult mai predispuşi la afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni care nu se mai compensează cu un număr de medicamente sau tulburări ale cordului", explică Beatrice Mahler, somnolog.

Lipsa somnului poate afecta şi memoria, atenția și capacitatea de a reacționa la situații neprevăzute.

"Expectanțele pe care un angajator le are este că acea persoană să se concentreze foarte mult pe ceea ce are de făcut, să-și organizeze task-urile astfel încât să avem o productivitate cât mai mare. Ei bine, de foarte multe ori lucrurile astea nu se întâmplă", menţionează Pompei Mititean.

"Pe termen mediu sau lung nu poate funcționa și vedem din ce în ce mai multe cazuri de burnout în diverse faze. Cred că, sigur, e dificil poate câteodată să punem degetul pe cauza exactă a epuizării, a lipsei de energie, a lipseii de putere de muncă și randament până să ajungem la burnout", spune Oana Datki, specialist în resurse umane.

Unul din doi români spun că în ultimul an au ajuns la epuizare fizică accentuată din cauza stresului cronic.