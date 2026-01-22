Cazurile de gripă au scăpat de sub control. 20 de oameni au murit în ultimele şapte zile, dublu faţă de săptămâna trecută. A crescut şi numărul virozelor confirmate, cu 30% faţă de ultima raportare. Şi încă n-am atins vârful sezonului de îmbolnăviri. În spitale ajung cazuri neobişnuite. O tânără studentă la Medicină, vaccinată, este la terapie intensivă, în stare gravă din cauza gripei.

Tânăra de 19 ani, studentă la Medicină, a ajuns iniţial la spitalul din Constanţa cu gripă de tip A. Starea ei s-a agravat şi ieri a fost transferată cu elicopterul, intubată, la Institutul Matei Balş din Capitală. Deşi vaccinată şi fără să se ştie cu alte afecţiuni, fata e acum la terapie intensivă.

"Vaccinat fiind face o formă de gripă, gripă de tip A cu complicaţii. Complicaţii care pot să ducă mai departe spre o stare critică", a explicat Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş" din Bucureşti.

"A fost stare gravă de la început, a venit la finalul săptămânii trecute, a fost internată direct pe Terapie Intensivă. E ciudată şi pentru noi evoluţia asta, nu s-ar justifica la o persoană aşa de tânără", a declarat Claudia Cambrea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.

Creștere alarmantă a cazurilor de gripă și viroze

În ultimele şapte zile s-au înregistrat 100.000 de infecţii respiratorii, cu 30% mai multe decât în ultima raportare. Peste 6.000 de cazuri au primit şi confirmare de gripă. Cele mai multe sunt în Bucureşti, Prahova, Cluj şi Constanţa. 20 de bolnavi au fost ucişi de complicaţiile cauzate de virus, dublu faţă de săptămâna trecută.

"Groaznic mă simt, am gripă da, febră, frisoane, greaţă, tuse, dureri de cap insuportabile", a povestit o persoană.

"S-a trezit noaptea, avea dureri, nu mai putea să înghită şi când ne-am uitat avea roşu. Şi febră mare care nu ceda la antitermice", a adăugat părintele unui pacient.

Medicii de la urgenţe abia mai fac față cazurilor scăpate de sub control. La Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu vizitele au fost limitate.

"Ei dacă bolnavi fiind mai primesc suplimentar o viroză, gripă sau infecţie respiratorie sau orice alt virus, starea lor de sănătate se poate înrăutăţi", a transmis Lavinia Danciu, director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Puțini români s-au vaccinat antigripal

Medicii spun că, deşi vaccinul nu ne apără 100% în faţa bolii, ne fereşte de formele grave. Doar 1,2 milioane de români s-au vaccinat antigripal sezonul acesta.

"Au început să se îndesească formele severe care evident rămân spitalizate şi care evident au o evoluţie foarte dificilă. Asta înseamnă insuficientă respiratorie acută determinată de infecţia cu virusul gripal, toţi sunt nevaccinaţi şi pe fondul unor afecţiune preexistente severe, comorbidităţi ori vârstnici", a subliniat Simin Florescu, managerul Spitalului "Victor-Babeş" din Bucureşti.

Vârful sezonului de gripă nu a fost atins

Şi încă n-am ajuns în vârful sezonului de îmbolnăviri. Ce e mai rău vine în următorul două săptămâni. Un sistem imunitar scăzut ne transformă într-o ţintă sigură.

"Este recomandată o alimentaţie bogată în Vitamina C din surse naturale cum sunt fructele, legumele administrate zilnic", a spus medicul nutriţionist Anca Bodislav.

"Fructe, legume, de obicei îmi fac, de exemplu, salate foarte sănătoase din legume sau fructe, sucuri naturale, supe, ce este mai natural", a precizat o persoană.

Medicii le recomandă celor care se ştiu şi cu alte afecţiuni să se ducă la spital atunci când apar simptome puternice de gripă: febră care nu cedează, tuse şi dureri musculare.

