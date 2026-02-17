Scene şocante în Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului din Târgu Jiu. Un medic de gardă a trecut prin clipe de coşmar, după ce a fost atacat de rudele unui pacient. Motivul? Familia nu a fost mulţumită de tratamentul şi îngrijirile oferite acestuia. În haosul creat, doctoriţa a fost lovită şi a ajuns chiar ea pe mâna colegilor de breaslă pentru îngrijiri.

Totul s-a întâmplat în timpul acordării îngrijirilor medicale unei paciente, asupra căreia fuseseră inițiate manevrele terapeutice necesare pentru stabilizarea stării sale de sănăatate.

În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparținătorii, aflați în zona de așteptare, au pătruns neautorizat în spațiul medical. Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajatii din UPU au apelat rapid poliția.

În momentul când a ieșit din salonul Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Conducerea spitalului condamnă ferm orice formă de violență împotriva personalului medical. Astfel de comportamente afectează grav actul medical și pun în pericol siguranța și integritatea cadrelor sanitare și a pacienților și arată, din păcate, faptul că medicii își desfășoară activitatea uneori în condiții dificile.

Incidentul a fost semnalat organelor de poliție și este cercetat. Conducerea unității a discutat cu personalul medical despre situație, precum si despre măsurile pentru prevenirea pe viitor a unor asemenea situații; de asemenea, conducerea unității medicale a discutat și cu reprezentanții firmei de pază care au transmis că în timpul incidentului au fost respectate procedurile de intervenție.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰