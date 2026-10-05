Toamna aduce din nou aglomerație în cabinetele de recuperare medicală. Schimbările bruște de temperatură ne dau organismul peste cap și readuc durerile despre care, în trecut, îi auzeam vorbind doar pe părinții și bunicii noștri. Astăzi, însă, le simțim şi noi. Pentru unii, corpul devine un barometru mai precis decât prognoza meteo. Iar pentru faptul că articulațiile par să "simtă" schimbarea de sezon există și explicații științifice. Care sunt acestea, dar şi cât de eficiente sunt leacurile băbeşti aflăm din materialul următor.

"Dacă avem cicatrici, operații, fracturi la schimbarea de vreme reacționează corpul. Operațiile au fost făcute acum 20 de ani și încă mă resimt la schimbarea de vreme", a spus o femeie în vârstă de 72 de ani.

"Am proteză la genunchi, l-am avut rupt. De la vreme, îmi vine să îl tai de durere", a spus un bărbat de 74 de ani.

Scăderea temperaturilor vine la pachet cu mâini amorțite, încheieturi rigide și genunchi care dor la fiecare pas. Diminețile devin o luptă cu un spate înţepenit, greu de dezmorțit după somn. Însă cel mai greu este pentru cei care au în istoric cicatrici, fracturi sau operații. Pentru ei, debutul sezonului rece este de-a dreptul chinuitor: simt schimbarea vremii înainte să o anunţe meteorologii.

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Este și cazul lui Costel. În urmă cu 5 ani, a suferit un accident de muncă grav în care era să își piardă un deget. Deși intervenția chirurgicală a fost un succes, a rămas cu dureri.

"Degetul ăsta ma doare tot timpul mai ales că a venit frigul. Trebuie să stau cu mănuşă. Am un inel de titan și mă doare tot timpul și când mă gândesc că vine iarna... mă gândesc cu groază", a spus Costel, 69 de ani.

Nu este doar o somatizare, medicii au explicatii ştiinţifice pentru aceste simptome.

"Au o sensibilitate la nivelul articulațiilor și, atunci când presiunea scade, în interiorul articulației se produce o dilatare a capsulei și apare durerea. Vin în cabinet cu dureri de oase, cum spun ei. De fapt, nu îi dor oasele, îi dor structurile din jurul osului. Pot da durere din cauza presiunii scăzute de afară, iar articulațiile se dilată și creierul percepe durerea. Vasele se strâng, nu mai este irigat țesutul și apare durerea", a explicat Laura Panait, medic de familie.

În lupta cu durerea, fiecare apelează la ce are prin casă. Mulți caută salvarea în cutia cu medicamente, alţii în leacurile băbeşti.

Anita Lăsculescu, reporter Observator: O frunză de varză, o sticlă cu apă caldă sau o plimbare în parc? Când ne dor articulațiile, fiecare are propriul remediu. Dar nu tot ce am învățat de la bunici are și dovezi medicale. Astăzi punem leacurile băbești față în față cu explicațiile specialiștilor și aflăm ce putem face ca să ne protejăm articulațiile în sezonul rece care urmează.

"O parte dintre ele au efect de vasodilatație, de exemplu Carmol, spirtul... Se încălzește articulația și avem senzația de bine. În cazul compreselor cu varză, varza conține sulf și glutamină, care au fost demonstrate ca având efect antiinflamator. Iar în cazul cartofului, datorită substanțelor conținute de cartof, este efectul de compresă rece, care modifică senzația la nivelul articulației, iar creierul percepe o senzație de bine", a declarat Laura Panait, medic de familie.

Durerile de articulații nu mai țin cont de vârstă. Le simt și tinerii care petrec ore întregi pe scaun, în fața calculatorului sau a telefonului, le au și cei trecuți de 60 de ani.

La doar 23 de ani, Maria a început recuperarea la o clinică de kinetoterapie pentru că simţea că şi-a pierdut mobilitatea.

"Să fie unghi de 90 de grade între partea de genunchi și partea abdominală. Protejează zona lombară și zona bazinului", a explicat kinetoterapeutul.

"Obișnuiam să fiu o persoană activă, sunt studentă și, de când a început anul, greu îmi găsesc timp de mișcare. Când s-a schimbat vremea, am început să simt asta asupra corpului. Dacă ieșeam afară și diferența de temperatură era mare, simțeam disconfort la nivelul articulațiilor. Sedentarismul a fost principala problemă", a spus Maria.

"Tineretul nu face mișcare, asta e problema. Stă la tabletă, la calculator, fără mișcare", a declarat un vârstnic.

"Odată cu venirea frigului, sunt persoane care neglijează activitatea fizică, efortul, și se întâmplă o rigidizare la nivelul masei musculare. Ca să menținem un tonus bun, trebuie să facem mișcare constant. Sunt exerciții pe care le putem face și acasă. Minimum 30 de minute în fiecare zi. Exerciții ușoare, fără încărcătură", a declarat Darius Bănescu, kinetoterapeut.

"Fac pilates. Ca să mențin tonusul muscular, iar cel mai important pentru mine este somnul. Dorm 7-8 ore. Iau și suplimente, vitamina C și D", a spus o tânără.

Bolile pe care le asociam cu bătrânețea apar însă tot mai devreme. În România, aproape un milion de oameni se confruntă cu boli reumatice, printre ei sunt și tineri de până în 30 de ani. Sedentarismul, statul ore întregi pe scaun și kilogramele în plus sunt câteva dintre motivele pentru care articulațiile ajung să sufere înainte de vreme.