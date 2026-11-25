Leopardul obez devenit celebru pe internet este Pan Baobao , un exemplar de la Grădina Zoologică Panzhihua din provincia Sichuan, China. Leopardul (Panthera pardus) este încă destul de răspândit în anumite regiuni din Africa și Asia de Sud-Est și poate ajunge la o greutate de aproape 100 de kilograme și la o lungime de doi metri.

Un leopard obez, în vârstă de 19 ani, trăiește la Grădina Zoologică din Panzhihua - Facebook

Un leopard dolofan se poate considera norocos, după ce îngrijitorii săi au renunțat la dieta pe care o urma, pe motiv că felina este prea bătrână pentru a mai slăbi.

Pan Baobao, în vârstă de 19 ani, a devenit viral pe internet după ce burta sa rotundă și petele de pe blană, deformate din cauza greutății, i-au cucerit pe vizitatorii Grădinii Zoologice din Panzhihua, situată în sud-vestul Chinei.

Îngrijitorii lui Baobao nu au fost însă la fel de amuzați și, în 2024, au supus felina unui program strict de slăbire, după ce aceasta a atras brusc atenția presei. Deși leopardul a reușit să piardă considerabil în greutate, vizitatorii care au ajuns recent la grădina zoologică au fost surprinși să descopere că felina pare să își fi recăpătat silueta rotundă care a făcut-o celebră.

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Cum a ajuns, atunci, să aibă dimensiuni de două ori mai mari decât cele pe care ar trebui să le aibă un animal sălbatic, chiar și unul aflat în captivitate? Nu este clar. Cert este că reprezentanții Grădinii Zoologice din Panzhihua, un oraș din provincia Sichuan, în sud-vestul Chinei, au confirmat în repetate rânduri că animalul se află într-o stare bună de sănătate.

Veterinarii au renunțat la dieta leopardului

După mai multe încercări de a-l supune unui regim alimentar, care nu au avut rezultatele dorite, după cum arată imaginile publicate pe rețelele sociale, specialiștii au decis recent să îl lase în pace.

La venerabila vârstă de 19 ani stresul suplimentar ar putea avea efecte contraproductive. Prin urmare, animalul nu va mai fi supus unor noi restricții alimentare.

Din ce specie face parte Pan Baobao

Leopardul (Panthera pardus) este încă destul de răspândit în anumite regiuni din Africa și Asia de Sud-Est. Masculii pot ajunge la o greutate de aproape 100 de kilograme și la o lungime de aproximativ doi metri, fiind vânători extrem de iscusiți.

În sălbăticie, după ce își ucide prada, leopardul o transportă de obicei în copaci, unde își poate consuma hrana la adăpost de alți prădători.