Vremea schimbătoare, pericol pentru organism. Avertismentul medicilor

După caniculă şi zile întregi în care ne-am topit la soare, furtuniile care ne-au lovit zilele acestea au adus pagube uriaşe şi un adevărat șoc termic. Iar meteorologii nu au deloc veşti bune: temperaturile vor scădea chiar şi cu 10 grade. Cu un avertisment vin şi medicii: această trecere bruscă pune în pericol organismul, în special în cazul persoanelor vulnerabile și a celor meteosensibile.

Vestul ţării s-a topit ieri sub soarele arzător. La Oradea, termometrele au indicat 32 de grade Celsius la umbră, la amiază. Problema adevărată începe însă de azi. Meteorologii anunță o răcire bruscă, vijelii și furtuni. În mai puțin de o zi, temperaturile scad cu aproximativ 10 grade în aproape toată ţara.

Vremea se va răcori semnificativ în perioada imediat următoare. Temperaturile vor scădea întâi în Ardeal şi Moldova, apoi şi în restul ţării. Această răcorire va fi cauzată în mare parte de norii numeroşi şi de precipitaţiile care vor cădea în cea mai mare parte a ţării. Pe de altă parte vor fi cauzate de o masă de aer mult mai rece care va coborî dinspre nordul continentului până la latitudinea ţării noastre.

În mai multe localităţi din judeţul Prahova, de exemplu, pompierii nici bine nu curăţat după ploi, că se anunţă un nou cod de instabilitate atmosferică.

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Iar schimbarea bruscă de temperatură poate avea efecte grave şi asupra organismului uman.

"Inima se adaptează prin pomparea unei cantități mai mari de sânge la nivel periferic, ceea ce duce la o vasodilatație și la prăbușiri de tensiune", a explicat Carmen Pantiş, medic.

"Din păcate sunt meteosensibilă. Se simte asupra organismului că oricât am dormit, suntem tot obosiți, nu dăm randament", a spus o femeie.

"Așa parcă sunt amețită, parcă nu știu, nu-i bine. Schimbările bruște imediat le simți", a declarat o femeie.

Furtunile vor continua să măture ţara până la finalul acestei săptămâni.