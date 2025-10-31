Antena Meniu Search
1 noiembrie, Sfinţii Cosma şi Damian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 1 noiembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 12:53
Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian sunt prăznuiţi pe 1 noiembrie - doxologia.ro

Sfinţii Cosma şi Damian au trăit în secolul al IV-lea. Conform crestinortodox.ro, s-au născut dintr-un tată păgân şi o mamă creştină, în Asia Mică. Datorită vindecărilor dăruite oamenilor, ei sunt cunoscuţi şi sub numele de doctori fără de arginţi. Au primit acest nume pentru că vindecarea era dată nu de medicamente, ci de Hristos. 

Pentru acest motiv, ei nu primeau niciun fel de plată de la pacienţii lor. Singura lor plată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos. Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropat alături de fratele său. Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropaţi împreună.

